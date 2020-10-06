В Раді НБУ пояснили, чому оголосили недовіру Рожковій та Сологубу (оновлено)
В Раді НБУ пояснили, чому оголосили недовіру Рожковій та Сологубу (оновлено)
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Академік Ярослав Олійник помер від коронавірусу
Академік Ярослав Олійник помер від коронавірусу
Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"
Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"
ГоловнаПолітика

Марина Порошенко: в Україні запустили виробництво захисних медичних костюмів

Вони вдвічі дешевші за іноземні.

Марина Порошенко: в Україні запустили виробництво захисних медичних костюмів
Фото: eurosolidarity.org

В Україні запустили виробництво захисних медичних костюмів, які відповідають найвищим стандартам. Про це повідомила Марина Порошенко, яка побувала на виробництві. 

Підприємство, за її словами, закупило найновіше обладнання завдяки кредиту Міжнародного інвестиційного банку та підтримці Фонду Порошенка.

Як повідомила Марина Порошенко, компанія Рошен вже передплатила виготовлення 27 тисяч таких костюмів, які будуть доставлені в лікарні Києва та інших українських міст. Вартість українських костюмів практично вдвічі менша від іноземних аналогів, а потреба в них постійно зростає. 

«Сьогодні ми забираємо частину костюмів для лікарень Києва, Чернігова. І хочемо сказати всім медикам – ми поруч з вами у боротьбі з катастрофічною епідемією», – наголошує Марина Порошенко.

Як повідомлялося раніше, у Порошенка в 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень. Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також