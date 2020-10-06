Марина Порошенко: в Україні запустили виробництво захисних медичних костюмів

В Україні запустили виробництво захисних медичних костюмів, які відповідають найвищим стандартам. Про це повідомила Марина Порошенко, яка побувала на виробництві.

Підприємство, за її словами, закупило найновіше обладнання завдяки кредиту Міжнародного інвестиційного банку та підтримці Фонду Порошенка.

Як повідомила Марина Порошенко, компанія Рошен вже передплатила виготовлення 27 тисяч таких костюмів, які будуть доставлені в лікарні Києва та інших українських міст. Вартість українських костюмів практично вдвічі менша від іноземних аналогів, а потреба в них постійно зростає.

«Сьогодні ми забираємо частину костюмів для лікарень Києва, Чернігова. І хочемо сказати всім медикам – ми поруч з вами у боротьбі з катастрофічною епідемією», – наголошує Марина Порошенко.

Як повідомлялося раніше, у Порошенка в 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень. Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.