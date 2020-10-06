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Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС виступив із заявою перед самітом у Брюсселі

У Комітеті вважають, що саміт повинен міцно закріпити зусилля України в упровадженні реформ на шляху до подальшої європейської інтеграції.

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС виступив із заявою перед самітом у Брюсселі

Співголови Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Вадим Галайчук і Вітольд Ващиковський виступили з заявою напередодні саміту Україна-ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна повинна отримати належну підтримку та стимули для реалізації амбітного та надійного порядку денного реформ та його впровадження", - йдеться в комюніке співголів комітету.

У Комітеті вважають, що саміт повинен принести важливі результати та міцно закріпити зусилля України в упровадженні реформ на шляху до подальшої європейської інтеграції.

Співголови комітету також обговорили стан реформ і поточну законодавчу роботу Верховної Ради у сфері електронних комунікацій, енергетичних ринків, Європейського зеленого курсу, верховенства права та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, саміт Україна-ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі.

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