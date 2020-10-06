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Зеленський збирається з'їхати з державної дачі в Кончі-Заспі

Президент мріє про "своє особисте сімейне гніздечко".

Зеленський збирається з'їхати з державної дачі в Кончі-Заспі
Фото: "Схеми"

Президент України Володимир Зеленський вважає резиденцію в Кончі-Заспі готелем і мріє переїхати звідти у власний чи орендований будинок.

Про це глава Української держави розповів в інтерв’ю Politico Europe.

За словами Зеленського, він виїхав зі свого приватного будинку під Києвом і продав його, бо "там було неможливо працювати через ковід".

"Тоді я тимчасово переїхав до резиденції. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома. Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко", - сказав президент України.

Він уточнив, що свій будинок продав, але має ще квартиру.

У липні стало відомо, що Зеленський користується державною дачею на території резиденції "Конча-Заспа" Державного управління справами біля Києва, а саме - "будинком №29", відомим як "дача Ющенка".

В Офісі президента тоді пояснили, що Зеленський продав будинок і ділянку під ним у селі Іванковичі в Київській області, тому тимчасово проживатиме в державній резиденції.

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