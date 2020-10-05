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В ЄС очікують від Зеленського оцінки зусиль для завершення війни на Донбасі

У Євросоюзі похвалили активність президента України "у зусиллях, спрямованих на вирішення конфлікту".

В ЄС очікують від Зеленського оцінки зусиль для завершення війни на Донбасі
Фото: president.gov.ua

Під час саміту Україна-ЄС лідери Євросоюзу хотіли б почути оцінку президента України Володимира Зеленського процесу розв'язання ситуації на сході країни.

Про це напередодні саміту, який відбудеться у вівторок, 6 жовтня, у Брюсселі, сказав високопоставлений європейський чиновник, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо почути від Зеленського його думку, його оцінку, де є прогрес, де його немає. Я впевнений, що обмін думками допоможе європейській стороні або в прямих контактах із президентом Путіним, або в більш багатосторонніх рамках. Коли йдеться про ситуацію на сході, ми підтвердимо нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, мирне вирішення конфлікту і виконання Мінських домовленостей. Ми наголосимо на відповідальності Росії щодо виконання Мінських домовленостей", - сказав чиновник.

Крім того, майбутній саміт буде можливістю "наголосити на необхідності безперешкодного доступу спостережної місії ОБСЄ на непідконтрольні урядові території, включаючи вздовж українсько-російського кордону".

"І ми повторимо нашу стурбованість присутністю російського військового обладнання і персоналу на непідконтрольних уряду територіях", - додав він.

При цьому чиновник констатував, що Зеленський "був дуже активний і конструктивний у зусиллях, спрямованих на вирішення конфлікту і це те, що дуже цінується".

"Ми сподіваємося, що Росія зробить те саме. Ми також говоритимемо про необхідність виконання домовленостей, досягнутих у Парижі", - додав він.

Очікується, що ЄС знову засудить незаконну анексію Росією Криму, обговорить процес у форматі "нормандської четвірки".

Нагадаємо, у червні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що саміт Україна - ЄС "точно відбудеться". Захід був запланований на 1 жовтня, але його перенесли на 6 жовтня.

22 вересня Зеленський повідомив, що на саміті планують розглянути створення переговорного майданчика для деокупації Криму.

Планувалося, що сторона ЄС на саміті буде представлена президентами Європейської ради Шарлем Мішелем і Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. У заході також візьме участь верховний представник ЄС з питань закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель. Однак президентка Єврокомісії пішла на самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус.

Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.

Попередній саміт Україна-ЄС відбувся в липні 2019 року в Києві. Євросоюз представляли тодішні президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, Україну – президент Зеленський.

22-й саміт "Україна-ЄС" у Брюсселі стане першим двостороннім самітом від початку пандемії.

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