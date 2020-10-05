Кравчук анонсував створення ради вихідців з Донбасу для допомоги Контактній групі

"Свою допомогу пропонують багато людей, в тому числі ті, хто все життя пропрацював на Донбасі".

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук має намір сформувати раду за участю вихідців із цього регіону.

Про це він розповів в ефірі "Україна 24", передає "РБК-Україна".

Кравчук зазначив, що свою допомогу пропонують багато людей, у тому числі ті, хто все життя пропрацював на Донбасі. За його словами, ця рада буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.

"Вони займали там дуже важливі позиції організаційні, політичні, господарські. Тобто їх там добре знають, а вони добре знають Донбас. Я ще раз хочу сказати: ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не одного взяти члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати збирати можливості, думки, пропозиції", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше, у серпні, Кравчук заявляв, що хоче долучити до ТКГ людину, яка живе в ОРДЛО і "добре знає Донбас". На його думку, це має бути той, хто працює у вищих навчальних закладах, школах і громадських організаціях.

Кравчук також пропонував нове формулювання замість "особливого статусу" Донбасу.

З 9 червня українську делегацію в ТКГ консультують представники ОРДЛО - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш від Донецької області, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер від Луганської.