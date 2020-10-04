Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова на користь Кернеса

Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова на користь діючого міського голови Геннадія Кернеса. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі у неділю, 4 жовтня.

"Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він йде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана. Бажаю перемоги на виборах йому і його блоку", - написав політик.

Він також розповів, що спілкувався сьогодні з сім’єю та друзями діючого мера.

"Непроста була розмова, але найголовніше: лікарі задоволені динамікою лікування. Він йде на поправку і ми всі чекаємо його в Харкові", - зазначив Добкін.

Нагадаємо, колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду мера Харкова 23 вересня.

Того ж дня "Блок Кернеса" затвердив кандидатом діючого міського голову.

На початку вересня Геннадій Кернес захворів на коронавірус, у зв’язку з ускладненням здоров'я виїхав на лікування у Німеччину. На початку жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на ковід.

Раніше Добкін заявляв про намір балотуватися на посаду мера Києва.