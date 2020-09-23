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Добкін подав документи на реєстрацію кандидатом у мери Харкова

Подробиці він пообіцяв розповісти пізніше.

Добкін подав документи на реєстрацію кандидатом у мери Харкова
Фото: Сергей Нужненко

Колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду мера Харкова.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Шановні харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні я подав документи на реєстрацію кандидатом на посаду Харківського міського голови. Не хочу тут багато писати про мотиви і причини такого рішення. Скажу лише одне, бажаю Геннадію Кернесу якнайшвидшого одужання і повернення до рідного Харкова", - повідомив Добкін.

Подробиці він пообіцяв розказати під час ток-шоу на одному з телеканалів.

"Шановні Кияни, дорогі друзі! Спасибі всім, хто підтримував мене, спасибі і тим, хто критикував. У нас все ще попереду!" - додав Добкін.

Нагадаємо, у червні Добкін заявив про намір балотуватися в мери Києва. Він сказав, що "останнім часом серйозно розглядає для себе можливість балотуватися та поборотися з нинішнім міським главою Києва". Добкін наголосив, що йому не подобається те, що відбувається зі столицею, і він має намір це виправити.

Сьогодні, 23 вересня, "Блок Кернеса" затвердив діючого міського голову кандидатом на посаду мера Харкова. Оскільки Кернес висувається від партії, а не як самовисуванець, то документи на реєстрацію може подавати не сам кандидат, а його уповноважена від партії особа. 

15 вересня в міськраді офіційно підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус. Зараз він знаходиться на лікуванні у Німеччині.

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