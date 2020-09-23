Штепу зареєстрували кандидаткою у мери Слов'янська

Вона очолювала Слов'янськ у 2010-2014 роках, коли місто захопили російські бойовики на чолі з Гіркіним.

Колишня очільниця Слов’янська Неля Штепа, яку звинувачують у сепаратизмі у справі про захоплення міста бойовиками "ДНР", офіційно зареєструвалась кандидаткою у мери.

Про це повідомила вона сама у фейсбуці.

"Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від Партії Миру та Розвитку! Нас з Вами чекає перемога!", - написала Штепа і опублікувала копію свого посвідчення.

Нагадаємо, Штепа очолювала Слов'янськ у 2010-2014 роках. За її перебування на посаді місто захопили російські бойовики на чолі з терористом Ігорем Гіркіним. У 2014 році Штепа закликала резидента Росії Володимира Путина увійти у Слов'янськ і "захистити її як жінку". Вона також подякувала Путінові за те, що увійшов у Крим.

Штепу затримали в липні 2014 року і звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи чи організації. Також проти неї висунуто звинувачення у закликах до зміни меж території України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. Максимальна санкція зазначених статей - довічне ув'язнення.

Сама Штепа заявляла, що вона "нікого не зраджувала, а виконувала свій громадянський обов'язок" і домоглася звільнення 278 заручників.

З 10 листопада 2015 року мером Слов'янська є глава місцевої організації "Опозиційного блоку" Вадим Лях. На своїх агітаційних бордах розміщував слова "Любити Слов'янськ, як Неля".

З 2018 року суд також неодноразово переносив продовження підготовчого засідання у справі Штепи. У листопаді, за словами адвоката, її госпіталізували з інсультом, проте незабаром перевели на амбулаторне лікування.

Потім засідання мало відбутися 4 березня 2019 року, але через госпіталізацію Штепи у зв'язку із загостренням хронічної хвороби суд переніс засідання на 12 березня. Це засідання теж перенесли, тому що Штепа знову потрапила в лікарню.

У квітні Штепа з'явилася до суду, але не приїхали всі три її адвокати. Причиною неявки обвинуваченої на засідання 15 квітня вона вказала консультацію в київському кардіоцентрі. У травні суд Харкова переніс засідання через те, що судді пішли у відпустку.

У жовтні суд Харкова провів засідання у справі Штепи після більш ніж 16-місячної перерви. Перед цим, у серпні, суд переносили, оскільки один з адвокатів потрапив у ДТП.

1 липня 2020 року суд у справі Штепи відклали через неявку двох свідків, а 20 липня засідання відклали, оскільки Штепа потрапила до лікарні.