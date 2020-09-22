Кличко відкрив триповерховий паркінг на території столичного зоопарку

Мер Києва Віталій Кличко відкрив новий сучасний триповерховий паркувальний комплекс, що звели на території столичного зоопарку. Про це повідомляє пресслужба мера.

Фото: http://kiev.klichko.org

«Сьогодні ми відкриваємо триповерховий «Зоопаркінг» на 435 паркомісць. Питання створення цього об’єкта стояло давно. Саме тому, з початку реконструкції київського зоопарку ми розпочали зведення паркінгу для його відвідувачів. Для того, аби розвантажити проспект Перемоги, паркінг розташований на території господарської зони зоопарку - з боку вулиці Зоологічної. Це сьогодні - найкращий муніципальний паркінг в Україні», - сказав Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

Для облаштування будівлі паркінгу на території зоопарку демонтували застарілі та аварійні приміщення, а частину споруд перенесли.

«Новий паркінг обладнаний всіма необхідними сучасними інженерними системами, що інтегровані в загальну диспетчерську систему зоопарку. Тут встановили і енергоефективну систему автоматичного керування освітленням паркінгу. З урахуванням зростання кількості електротранспорту на паркінгу встановили 7 зарядних станцій, що дозволять одночасно заряджати 21 електроавтомобіль. Працює сучасна охоронна система», - повідомив Віталій Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

Для можливості входу відвідувачів з паркінгу до зоопарку на першому поверсі облаштували вхідну групу з касою.

Для оплати послуг паркування та купівлі квитків до зоопарку, крім каси, встановили 3 автомати для безготівкового розрахунку. Та 1 - що підтримує також операції з паперовими грошима. Всі платіжні термінали та сама система керування паркінгом виготовлені та встановлені вітчизняним виробником.

Фото: kiev.klichko.org

«На паркінгу створені зручні умови для маломобільних груп населення. Місця паркування для відвідувачів з інвалідністю розташовані на першому поверсі, поблизу каси та входу до зоопарку. Встановлені 3 ліфти, облаштований пандус та широкі проходи, туалет обладнаний допоміжними пристроями. Поряд розташована кімната матері та дитини», - підкреслив мер столиці.

Довкола паркінгу здійснили благоустрій території. Встановили обмежувальні стовпчики, щоб авто не паркували на тротуарі. Також біля паркінгу встановили лави для сидіння, нове освітлення, висадили дерева та кущі, газон з автоматичним поливом. На об’єкті також облаштували велопарковку.