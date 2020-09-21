У Києві виділили 106 мільйонів гривень на купівлю необхідних медикаментів, - Кличко

Медичних препаратів для лікування хворих на Сovid-19 та засобів індивідуального захисту в столичних лікарнях достатньо. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Нагадаю, місто зробило все можливе, аби медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми облаштували вже понад 2200 ліжок у 18-ти медзакладах столиці. Сьогодні працюємо над залученням до надання допомоги хворим на коронавірус як фахівців, так і ліжкового фонду закладів Національної академії медичних наук, МОЗу, відомчих медзакладів. А це загалом – понад 11 тисяч ліжок. Місто з початку пандемії виділило 106 мільйонів гривень на купівлю необхідних медикаментів. І це за умови того, що централізовані закупівлі здійснюють і самі лікарні на гроші, що їм виділяє Національна служба здоров’я. Тому, підкреслю: ліків і засобів захисту столичним лікарням вистачає», – сказав Віталій Кличко.

Також мер нагадав, що препаратів саме від коронавірусу поки не існує. Столичні медики застосовують різні препарати – в залежності від симптомів у хворого.