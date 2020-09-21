Послом України в Італії став керівник департаменту Держпротоколу і церемоніалу Офісу президента

Ярослав Мельник має досвід роботи при Генконсульстві в Мілані.

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Мельника послом України в Італійській Республіці.

Відповідний указ №399/2020 від 21 вересня 2020 року оприлюднено на сайті глави держави.

Ярослав Мельник - керівник Департаменту Державного протоколу і церемоніалу Офісу президента України, Надзвичайний і Повноважний посол України.

Народився 6 січня 1980 року в містечку Дубровиця Рівненської області. З 1996 року по 2002 рік навчався в Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Здобув фах магістра міжнародних відносин та перекладача з англійської мови.

У 2012 році завершив навчання в Інституті післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю економіста.

Працював перекладачем Державного підприємства «Універсальне агентство з продажу авіаперевезень» (Київ), менеджером АТЗТ «Перша міжнародна страхова група» (Київ), керівником департаменту майнового страхування ТДВ «Київське страхове товариство».

5 липня 2002 року склав Присягу державного службовця.

З 2002 року по 2008 рік - провідний спеціаліст, завідувач сектору, заступник начальника Управління Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступник Керівника Протоколу Прем'єр-міністра України, м. Київ;

З 2008 року по 2010 рік - заступник керівника торговельно-економічної місії Посольства України в Італійській Республіці при Генеральному консульстві в м. Мілані Міністерства економіки України;

З 2010 року по 2014 рік - перший заступник Керівника Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;

9 квітня 2014 року призначений Керівником Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України.

Надзвичайний і Повноважний посланник 1 класу (серпень 2012 року), Надзвичайний і Повноважний Посол України (серпень 2015 року).

Окрім української та російської мови, вільно володіє англійською та італійською мовами.

Нагадаємо, що Євгена Перелигіна з посади посла України в Італії Володимир Зеленський звільнив 15 липня 2020 року.