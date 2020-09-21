​За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 31,8% українців, за Порошенка - 18,9%

Якби президентські вибори відбувалися у середині вересня 2020 року, Володимира Зеленського готові підтримати 31,8% українців.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

18,9% підтримали б п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, 13,3% - за лідера партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрія Бойка, 9,8% - за лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

6,8% підтримали б лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 6% - лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 4,9% - лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 2,3% - лідера партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула, інших кандидатів - всього 6,1%.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, згідно даним опитування групи "Рейтинг", яке відбулося на початку вересня, якби вибори президента України пройшли найближчим часом, Зеленського готові підтримати на виборах 29% тих, хто визначився. За співголову проросійської партії ОПЗЖ Бойка готові голосувати 15,5%.