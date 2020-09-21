Студпарламент КНУ імені Шевченка засудив проведення зборів "Слуги народу" на території університету

Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка прокоментував проведення зборів партії "Слуга народу" на території головного "Червоного" корпусу свого університету.
У своїй заяві Студпарламент висловив занепокоєння "залученням університету до участі в акції політичної партії, що на даний момент, 20 вересня 2020 року, проводиться на території головного корпусу".
У листі наголошується, що ця акція порушує закон України "Про освіту", згідно з яким політичні партії не мають права втручатися в роботу закладів, а також заборонено функціонування будь-яких політичних об’єднань у закладах освіти.
Також студенти вважають, що збори суперечать листу Міністерства освіти і науки "Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти" від 14 вересня.
"СПУ вбачає у публічному заході, що проводиться політичною партією «Слуга народу» на території Університету порушення норм чинного законодавства України, та наголошує на недопустимості таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації Університету. СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території Університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів", – заявляють студенти.
Нагадаємо, 20 вересня київський осередок партії "Слуга народу" зібрався на території КНУ імені Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати міської ради. На зустрічі презентували першу десятку партійного списку в Київраду, однак на сайті партії опублікували дещо інший список.
Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від СН на вибори у Київраду у коментарі LB.ua.