Смешка висунули на посаду мера Києва

Київська міська організація політичної партії "Сила і Честь" 20 вересня провела конференцію, на якій висунула кандидатів у депутати Київської міської ради і кандидата на посаду Київського міського голови на чергових виборах 25 жовтня.
Делегати одностайним рішенням підтримали кандидатуру голови політичної партії Ігоря Смешка на посаду мера Києва.
Як повідомляє пресслужба політсили, до першої партійної п’ятірки кандидатів у депутати Київської міської ради, крім Смешка, увійшли:
Інна Новак – засновник і керуючий партнер групи компанії "Грант Торнтон" в Україні, керівник Київського територіального осередку Спілки податкових консультантів України (2007-2015 рр.), депутат Київської міської ради VI скликання;
Володимир Тимошенко – доктор юридичних наук, генерал-лейтенант, правоохоронець. Професор кафедри правового забезпечення Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського;
Людмила Яценко – доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Національного інституту раку МОЗ України;
Юрій Прокоф’єв – генерал-майор, кандидат педагогічних наук, академік Академії інженерних наук України, перший військовий аташе з питань оборони України в Ізраїлі, заступник голови партії "Сила і Честь".
Нагадаємо, що "Сила і честь" посіла на виборах до Верховної Ради сьоме місце, за неї проголосували 3,82% виборців.
Її лідер Ігор Смешко на виборах президента був шостим з результатом 6,04%.
Згідно з останнім соцопитуванням, нині за Смешка готові проголосувати 6,4% опитаних. Він п’ятий у рейтингу кандидатів.