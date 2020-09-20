Смешка висунули на посаду мера Києва

"Сила і честь" представила п’ятірку кандидатів у депутати Київської міської ради.

Київська міська організація політичної партії "Сила і Честь" 20 вересня провела конференцію, на якій висунула кандидатів у депутати Київської міської ради і кандидата на посаду Київського міського голови на чергових виборах 25 жовтня.

Делегати одностайним рішенням підтримали кандидатуру голови політичної партії Ігоря Смешка на посаду мера Києва.

Фото: sylaichest.org

Як повідомляє пресслужба політсили, до першої партійної п’ятірки кандидатів у депутати Київської міської ради, крім Смешка, увійшли:

Інна Новак – засновник і керуючий партнер групи компанії "Грант Торнтон" в Україні, керівник Київського територіального осередку Спілки податкових консультантів України (2007-2015 рр.), депутат Київської міської ради VI скликання;

Володимир Тимошенко – доктор юридичних наук, генерал-лейтенант, правоохоронець. Професор кафедри правового забезпечення Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського;

Людмила Яценко – доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Національного інституту раку МОЗ України;

Юрій Прокоф’єв – генерал-майор, кандидат педагогічних наук, академік Академії інженерних наук України, перший військовий аташе з питань оборони України в Ізраїлі, заступник голови партії "Сила і Честь".

Нагадаємо, що "Сила і честь" посіла на виборах до Верховної Ради сьоме місце, за неї проголосували 3,82% виборців.

Її лідер Ігор Смешко на виборах президента був шостим з результатом 6,04%.

Згідно з останнім соцопитуванням, нині за Смешка готові проголосувати 6,4% опитаних. Він п’ятий у рейтингу кандидатів.