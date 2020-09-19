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Кличко відкрив фонтан зі скульптурою охоронця Києва – Архистратига Михаїла

За словами мера, дзвін, на якому встановлена скульптура Архангела Михаїла, символізує всю красу, толерантність і розмаїття міста. 

Кличко відкрив фонтан зі скульптурою охоронця Києва – Архистратига Михаїла

Мер Києва Віталій Кличко відкрив символічну композицію - новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла у парку "Володимирська гірка". Разом з мером Києва композицію урочисто відкрили сучасні захисники України: ветеран АТО з позивним «Ірландець» Володимир Сергієвський, начальник караулу 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Києва Руслан Черкасов та лікарка-інфекціоністка Олександрівськові лікарні Татьяна Гайнутдінова повідомляє прес-служба мера. 

Також на церемонії були присутні представники всіх релігійних конфесій столиці. 

За словами мера Києва, дзвін, на якому встановлена скульптура Архангела Михаїла, символізує всю красу, толерантність і розмаїття міста. Його пагорби і храми різних конфесій. Визначні місця столиці.

«Сьогодні ми відкриваємо не просто фонтан. Це - символічна композиція. Ми вшановуємо київських захисників і охоронців нашого міста. Архангел Михаїл шанований в релігійному епосі янгол. І на близькому сході, і в християнстві», - наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що у іудеїв Міхаель – один з чотирьох янголів, що стоять перед престолом Господа і охороняють чотири сторони світу. І його вважають покровителем єврейського народу. 

У мусульман Мікал або Міхаіль – теж один з головних янголів. Він – янгол милосердя, пророчих місій. І управляє вітрами та хмарами, природними явищами, що посилають на землю дощ та ріст і родючість рослин. 

Греки його називають Архистратигом. У Римі ж, за історією, в 590 році, коли бушувала епідемія чуми, Папа Григорій Великий під час ходи з молебною побачив на вершині мавзолея архангела Михаіла. Той вкладав свій меч уножни. Посля цього епідемія пішла на спад.

У Константинополі Архістратига Михаїла шанували з ІV століття як покровителя Візантії. І звідти його культ потрапив до Київської держави. Михаїл спочатку вважали покровителем київських князів і заступником воїнів. А вже з ХІ століття Архангела називаютьтакож охоронцем Києва і Київської землі. 

На його честь князь Всеволод Ярославич у Видубицькому монастирі звів Михайлівський собор.А князь Святополк заснував Михайлівський Золотоверхий монастир. 

«Фігура Архангела Михаїла – елемент герба нашого міста. Скульптури Архистратига прикрашали та охороняли Київ і у середньовіччя, і в більш пізні часи. У 1997-98 роках, коли відновлювали і реставрували Михайлівський Золотоверхий собор, ми з братом, разом з іншими меценатами, фінансували створення барельєфа Архангела. Що встановили над Михайлівським собором між його куполами.І тоді я мріяв, що скульптура Архангела обов’язково має бути на Володимирській гірці. Біля собору. Мрії втілюються! Сьогодні ми відкриваємо дуже гарну – можна сказати – ювелірну скульптуру Архангела Михаїла, що вінчає новий фонтан!», - наголосив Віталій Кличко.

Мер подякував митцям, які створили фонтан. А також меценатам, за кошти яких було створено скульптуру Архистратига Михаїла. Місто ж фінансувало встановлення чаші фонтану.

«Я дякую всім, хто любить наше місто і його мешканців. Хто прагне щоб Київ був під охороною вищих сил. А також – під охороною і опікою людей, які щодня працюють заради Києва і киян. – Їх здоров’я, безпеки і комфорту в столиці! Сьогодні ми відкрили, я б сказав, фонтан – оберіг! Сюди йтимуть кияни і гості нашого міста. І фонтан стане ще однією візитівкою Києва! Сьогодні символічний день - 19 вересня – День спомину чуда Архистратига Михаїла.І тепер Архангел звідси оберігатиме, надихатиме і даруватиме віру в наші сили і в наші перемоги!», - підкреслив Віталій Кличко.

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