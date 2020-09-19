​​Зеленський дозволив йти на місцеві вибори без довідок про судимість

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 3995, який дозволив кандидатам балотуватися на місцевих виборах без надання довідки про судимість.

Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати і стан проходження" вказано, що 17 вересня закон підписав голова Верховної Ради, а 18 вересня його було повернуто з підписом від президента.

Рада скасувала скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах 15 вересня.

Законом вилучено пункт 9 частини 1-ї статті 222 Виборчого кодексу, який вимагає надання довідки про наявність чи відсутність судимості для кандидатів на місцевих виборах. Тож для всіх кандидатів "встановлюються однакові умови щодо підтвердження несудимості шляхом зазначення про це відомостей у автобіографії".

До цього довідку про наявність чи відсутність судимості повинні були надавати кандидати в депутати обласних, районних, міських, селищних і сільських рад, а також територіальних громад з населенням понад 10 тис. осіб. Разом з тим тим, хто балотується до рад громад з населенням менш ніж 10 тис. осіб, а також кандидатам на голів усіх сільських, селищних, сільських і міських рад таку довідку подавати було не потрібно.