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Розрахунки уряду в проєкті бюджету-2021 взяті "зі стелі", - Кучеренко

Кошторис, за словами народного депутата, відірваний від реального життя громадян.

Розрахунки уряду в проєкті бюджету-2021 взяті "зі стелі", - Кучеренко
Фото: Макс Левин

Державний кошторис, який влада пропонує на 2021 рік, не відповідає потребам людей і можливостям країни. Про це заявив кандидат на посаду міського голови Києва від «Батьківщини» Олексій Кучеренко під час обговорення документа у Верховній Раді.

«Запропонований урядом проєкт бюджету на наступний рік – це утопія. Розрахунки уряду взяті просто «зі стелі». Відсутня бюджетна декларація, не затверджена програма діяльності уряду, відсутня офіційна заява МВФ про підтримку бюджету, незрозумілий і утопічний макропрогноз зростання», – зазначив народний депутат.

До того ж, за словами Олексія Кучеренка, проєкт бюджету відірваний від реального життя громадян. Зокрема, він не передбачає ресурсів на підтримку модернізації по зелених тарифах, а це зрештою може призвести до нового підвищення цін на електроенергію.

«Чому тоді ви скорочуєте субсидії майже на чотири мільярди гривень? Чи врахували ви все це?» – звернувся Олексій Кучеренко до міністра фінансів.

«Ухвалювати документ у наданому вигляді – неприпустимо. Раджу урядовцям не ганьбитися, самим зняти його з розгляду і прийти наступного разу до парламенту з реальним кошторисом, який справді потрібен українцям», – закликав Олексій Кучеренко.

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