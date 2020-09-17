Порошенко: "Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити комусь його знищити"

«Європейська Солідарність» вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії САП, яке поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом. Про це у відеозверненні заявив лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко.

Він наголосив, що безвіз це не просто можливість вільно пересуватися Європою, це – символ цивілізаційного вибору українців.

«В Європарламенті заговорили про загрозу скасування безвізу для України. Це таке ввічливе попередження Банковій, яка останніми тижнями буквально трощить незалежну антикорупційну структуру», - зазначив Порошенко.

За його словами, ставити під загрозу безвіз – це значить сприяти поверненню України у сферу впливу Росії. І не має значення, чи робиться це навмисно чи ні.

«Показово, що формування кишенькової комісії для фіктивного конкурсу з обрання керівництва САП відбулося спільним голосуванням коаліції із «Слуг», ОПЗЖ Медведчука і депутатів-утриманців Коломойського, який давно ратує переорієнтуватися із Заходу на Москву. Останньому безвіз не потрібен, бо земля горить під ногами по всьому світу, від Ізраїлю до США. «Європейська Солідарність» вимагає переглянути сьогоднішнє рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії по САП. І проведення прозорого конкурсу, – такого, як свого часу забезпечили ми для обрання керівництва Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищого антикорупційного суду», - наголосив Порошенко.

«Протягом кількох років виборюючи безвіз, ми розуміли, що йдеться не лише про зручний спосіб вільного пересування для десятків мільйонів українців. Йдеться про наш з вами цивілізаційний вибір, про безпрецедентне зближення України з Євросоюзом, яке забезпечила наша команда. Безвіз є і буде! Ми не для того його виборювали, щоби дозволити комусь знищити один із найбільших здобутків, символ того, що ми є частина європейської цивілізації. А от кого слід позбавити безвізу, так персонально тих народних депутатів, які сьогодні голосували за постанову по Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі», – наголосив Петро Порошенко.