Рада заборонила нардепам і мерам брати на роботу родичів

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому закон, який забороняє депутатам і мерам працевлаштовувати своїх родичів.

"За" ухвалення закону проголосували 252 парламентаря.

Заборона поширюється на народних депутатів, депутатів ВР АР Крим, місцевих рад, сільських, селищних та міських голів. Вони не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близькими їм особами.

Близькими особами визначаються чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний і двоюрідний брати, рідна і двоюрідна сестри, рідний брат і сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько і мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновитель чи усиновлений, опікун або піклувальник, особа, яка перебуває під опікою суб’єкта.

Нагадаємо, що цей законопроєкт був внесений до парламенту ще в жовтні минулого року. Його ініціювали нардепки фракції "ЄС" Вікторія Сюмар, Ірина Фріз та Ірина Геращенко.