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В РФ заявили, що саміт "нормандської четвірки" слід очікувати в недалекому майбутньому

Пєсков вважає, що називати конкретну дату поки даремно.

В РФ заявили, що саміт "нормандської четвірки" слід очікувати в недалекому майбутньому
Дмитрий Песков
Фото: rsport.ria.ru

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що саміт "нормандської четвірки" слід очікувати в "недалекому майбутньому".

Про це повідомляє ТАСС.

"Дійсно, нам слід очікувати в недалекому майбутньому зустріч глав держав у нормандському форматі, Єдина тут заковика - що вважати доступним "недалеким майбутнім", - заявив Пєсков.

За його словами, зараз поки даремно називати конкретну дату.

"Ми б зараз не стали фіксувати якісь дати, тому що це марно...Зустріч повинна бути підготовлена, і як мінімум для цієї зустрічі ми повинні зафіксувати виконання тих домовленостей, які були досягнуті і зафіксовані на папері [на попередньому саміті] в Парижі", - додав Пєсков.

Прессекретар Путіна зазначив, що саміт повинен відбутися не задля зустрічі, а задля результату.

Нагадаємо, вчора заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заперечив готовність Росії до проведення саміту "нормандської четвірки" на найвищому рівні.В МЗС пояснили, що Зеленський говорив не про конкретну дату проведення наступного саміту, а про принципову готовність його учасників зустрітися.

Зі свого боку пресслужба українського МЗС повідомила, що Міністерство закордонних справ України вимагає від РФ роз'яснення щодо заяви російського заступника міністра МЗС Андрія Руденка про перспективи проведення чергового саміту керівників чотирьох держав в нормандської форматі.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що головним результатом переговорів є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.

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