Офіс президента: "Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради"

"Пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року".

В Офісі президента вважають, що народний депутат "Слуги народу" Олександр Юрченко, підозрюваний в причетності до вимагання хабаря, "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".

Про це йдеться у повідомленні на сайті ОПУ.

"Що найбільше обурює у поведінці депутата Олександра Юрченка, то це зухвалість у спілкуванні – його, а разом з ним і його помічника, нехай і неофіційного. Національне антикорупційне бюро України зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року", - заявили в Офісі Володимира Зеленського.

В ОПУ очікують, що Юрченко співпрацюватиме з представниками Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури, а також Генпрокуратурою для "встановлення всіх правдивих обставин цієї справи в юридичному значенні цих слів".

"Політично й морально усі вже все побачили. Також очікуємо від НАБУ повноцінної співпраці з Генеральним прокурором, як цього вимагає чинне процесуальне законодавство", - зазначили в ОПУ.

Раніше в Офісі президента повідомили, що вітають рішення Юрченка вийти з фракції "Слуга народу" на період розслідування його ймовірної причетності до хабарництва.

Нагадаємо, про те, що Юрченко нібито причетний до вимагання хабара, кілька днів тому повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Олександра Юрченка та його помічника Івана Фіщенка спіймало НАБУ на хабарі, який ті нібито планували отримати за просування законопроєкту. До них нібито звернувся інвестор, який заявив про намір побудувати сміттєпереробний завод. І запропонував внести правки в законодавство, щоб надати компанії "зелений тариф". За це Фіщенко нібито вимагав 13 тисяч доларів.

3 серпня в компанії погодилися виплатити хабар. Через кілька днів Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроєкт № 2207-1 "Про управління відходами".

6 серпня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження у справі про хабарництво.

14 серпня стало відомо, що Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

15 вересня Ірина Венедіктова прийшла в парламент і заявила, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення неправомірної вигоди.

"Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", - заявила Венедіктова.

Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабара повідомити про вчинення злочину неможливо.

У НАБУ звернулися з проханням до Венедіктової підписати підозру, зазначивши, що проводили спецоперацію з детективом під прикриттям, в ході якої з'ясувалася ймовірна причетність нардепа до корупції.

15 вересня ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень.

17 вересня Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру Юрченку та клопотання про взяття його під варту.