ВАКС арештував помічника нардепа Юрченка (оновлено)

Іван Фіщенко може вийти під заставу в 1 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід помічникові народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Щойно ВАКС обрав запобіжний захід у справі помічника депутата Івана Фіщенка на період слідства - тримання під вартою або заставу в 1,5 мільйона гривень! У рішенні суду зазначено, що вимагання хабара Фіщенко здійснював спільно з народним депутатом Слугою народу Олександром Юрченком", - написав Бутусов у фейсбуці.

Оновлення. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили арешт помічника нардепа Юрченка.

"За клопотанням прокурора САП та детективів НАБУ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід помічнику народного депутата України, підозрюваного у пособництві в отриманні неправомірної вигоди, вчиненому службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище", - інформує пресслужба САП.

Повідомляється, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 000 552 гривень застави.

Ухвала про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена протягом 5 днів.

Нагадаємо, вчора народний депутат України Олександр Юрченко вирішив добровільно вийти з фракції "Слуга Народу" на час розслідування справи про нібито хабарництво з боку його помічника.

Про те, що Юрченко нібито причетний до вимагання хабаря, кілька днів тому повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела.

За словами журналіста Юрія Бутусова, Олександр Юрченко та його помічник Іван Фіщенко спіймані НАБУ на хабарі, які ті нібито планували отримати за просування законопроекту. До них нібито звернувся інвестор, який заявив про намір побудувати сміттєпереробний завод. І запропонував внести правки в законодавство з метою надання компанії "зеленого тарифу". За це Фіщенко вимагав 13 тисяч доларів.

3 серпня в компанії погодилися виплатити хабар. Через кілька днів Юрченко зареєстрував правки від себе особисто в законопроект № 2207-1 "Про управління відходами".

6 серпня генеральний прокурор Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження у справі про хабарництво.

15 вересня Ірина Венедіктова прийшла в парламент і заявила, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення неправомірної вигоди.

"Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юриста", - заявила Венедіктова.

Вона заявила, що без встановлення факту використання службового становища та факту одержання хабара повідомити про вчинення злочину неможливо.

Згодом НАБУ оприлюднило відеоматеріали досудового слідства, зазначивши, що влітку 2020 НАБУ отримало інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують хабарі за використання своїх повноважень та обов'язків народних депутатів. НАБУ розробило спецоперацію та включило до її складу детектива під прикриттям.