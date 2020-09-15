"Справа Шеремета": ЄСПЛ отримав заяву від Антоненка (документ)

Європейський суд з прав людини підтвердив отримання заяви від фігуранта у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка проти України.
Про це повідомляється на сторінці Free Riff у фейсбуці.
"Європейський суд з прав людини підтвердив отримання заяви від пана Антоненка проти України, подану Дмитром Круговим (адвокатом Антоненка - ред.) від 23 червня 2020 року. Заяві Antonenko v. Ukraine присвоєно №29341/20", - зазначив керівник залученої до захисту Антоненка юридичної фірми "Сенс консалтинг" Леонід Маслов.
Юристи роз'яснили основні тези цієї заяви. Зокрема, зазначається, що Антоненко був затриманий фактично 12 грудня 2019 року не пізніше 15:10, проте час затримання був задокументований як 23:05. При цьому затримання проводилося з посиланням на ухвалу слідчого судді, проголошену о 18:40.
"До 18:40 заявник був затриманий без ухвали слідчого судді, а потім - на підставі ухвали, постановленої під впливом омани. Зазначене порушення є як окремим, так і може розглядатися у зв’язку з подальшим ув’язненням, адже заявник у такий спосіб був позбавлений можливості самостійно, вільно, без кайданків, прибути до судді наступного дня, продемонструвавши таким чином свою добру волю і відсутність наміру переховуватись", - пояснюють юристи.
Зазначається також, що підозра була "явно необґрунтованою, адже виходила виключно зі схожості у манері ходи з ймовірним злочинцем на відео".
При цьому наголошується, що Антоненко не був знайомий чи якось пов’язаний з жертвою та з іншими підозрюваними.
"Він не був причетним до інших правопорушень і не був пов’язаний з терористичними чи екстремістськими організаціями, не мав жодних воєнних або технічних навичок. Нацистський мотив (заявник має єврейське походження) висунутий свавільно, з метою суспільної дискредитації і "CopyPaste" запозичений з іншої справи", - йдеться в тезах.
Зазначається, що Антоненко просить ЄСПЛ дослідити механізм спотворення органами української влади стандарту "обґрунтована підозра". Він полягає в тому, що "об’єктивний спостерігач" має бути обізнаним з усіма наявними фактами, а не лише з тими, які вигідні стороні обвинувачення з приховуванням решти від захисту і слідчого судді".
Нагадаємо, 26 серпня адвокат іншої фігурантки цієї справи, лікарки Юлії Кузьменко заявив, що Європейський суд з прав людини підтвердив отримання його скарг на дії щодо його підзахисної, вчинені в межах справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини.
12 грудня 2019 року підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.
Організатором убивства слідство назвало Антоненка.
21 травня 2020 року підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. Організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.
11 серпня Апеляційний суд відпустив волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою до 23 жовтня. Обвинувачених у справі Шеремета судитимуть присяжні.
18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.