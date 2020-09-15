"Справа Шеремета": ЄСПЛ отримав заяву від Антоненка (документ)

Раніше до Європейського суду з прав людини поскаржився адвокат Юлії Кузьменко.

Європейський суд з прав людини підтвердив отримання заяви від фігуранта у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО Андрія Антоненка проти України.

Про це повідомляється на сторінці Free Riff у фейсбуці.

"Європейський суд з прав людини підтвердив отримання заяви від пана Антоненка проти України, подану Дмитром Круговим (адвокатом Антоненка - ред.) від 23 червня 2020 року. Заяві Antonenko v. Ukraine присвоєно №29341/20", - зазначив керівник залученої до захисту Антоненка юридичної фірми "Сенс консалтинг" Леонід Маслов.

Фото: facebook.com/FreeAntonenko

Юристи роз'яснили основні тези цієї заяви. Зокрема, зазначається, що Антоненко був затриманий фактично 12 грудня 2019 року не пізніше 15:10, проте час затримання був задокументований як 23:05. При цьому затримання проводилося з посиланням на ухвалу слідчого судді, проголошену о 18:40.

"До 18:40 заявник був затриманий без ухвали слідчого судді, а потім - на підставі ухвали, постановленої під впливом омани. Зазначене порушення є як окремим, так і може розглядатися у зв’язку з подальшим ув’язненням, адже заявник у такий спосіб був позбавлений можливості самостійно, вільно, без кайданків, прибути до судді наступного дня, продемонструвавши таким чином свою добру волю і відсутність наміру переховуватись", - пояснюють юристи.

Зазначається також, що підозра була "явно необґрунтованою, адже виходила виключно зі схожості у манері ходи з ймовірним злочинцем на відео".

При цьому наголошується, що Антоненко не був знайомий чи якось пов’язаний з жертвою та з іншими підозрюваними.

"Він не був причетним до інших правопорушень і не був пов’язаний з терористичними чи екстремістськими організаціями, не мав жодних воєнних або технічних навичок. Нацистський мотив (заявник має єврейське походження) висунутий свавільно, з метою суспільної дискредитації і "CopyPaste" запозичений з іншої справи", - йдеться в тезах.

Зазначається, що Антоненко просить ЄСПЛ дослідити механізм спотворення органами української влади стандарту "обґрунтована підозра". Він полягає в тому, що "об’єктивний спостерігач" має бути обізнаним з усіма наявними фактами, а не лише з тими, які вигідні стороні обвинувачення з приховуванням решти від захисту і слідчого судді".

Нагадаємо, 26 серпня адвокат іншої фігурантки цієї справи, лікарки Юлії Кузьменко заявив, що Європейський суд з прав людини підтвердив отримання його скарг на дії щодо його підзахисної, вчинені в межах справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини.

12 грудня 2019 року підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка.

21 травня 2020 року підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. Організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою до 23 жовтня. Обвинувачених у справі Шеремета судитимуть присяжні.

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.