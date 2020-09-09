Шабунін: юрист Медведчука став заступником Венедіктової

Максим Якубовський задекларував 431 000 гривень та чотири об'єкти нерухомості.

Колишній юрист компанії, пов'язаної з лідером партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком, Максим Якубовський нібито призначений заступником генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Про це написав у Facebook голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

"А ми вітаємо Медведчука з призначенням його юриста заступником генпрокурорки Зеленського!Венедіктова призначила своїм замом Максима Якубовського", - написав Шабунін.

В Єдиному держреєстрі міститься декларація Якубовського на посаду заступника генпрокурора, там вказано дохід в 431 000 гривень та чотири об'єкти нерухомості.

Як повідомляло Слідство. Інфо, з 2011 по 2013 року Якубовський працював юристом Медведчука в компанії Незалежний український центр правових ініціатив і експертиз "Правова держава". З 2015 по 2017 рік він обіймав посаду у військовій прокуратурі Південного регіону, потім - був заступником головного військового прокурора України.

Нагадаємо, у липні Венедіктова призначила Піскуна своїм радником на громадських засадах. У серпні Піскун звільнився з офісу генпрокурора за власним бажанням.