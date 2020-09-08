Стерненко повідомив, що Верховний Суд залишив розгляд його справи в Одесі

"Перенесення розгляду справи Стерненка до Києва не гарантує, що замахи на нього припиняться".

Верховний Суд відхилив клопотання активіста Сергія Стерненка про перенесення розгляду справи щодо нього з Одеси до Києва.

Про це Стерненко повідомив у своєму фейсбуці.

"Справу проти мене залишають в Одесі. Повного тексту рішення немає. Верховний Суд залишає моє судилище там, де всім керує замовник нападу на мене. Там, де на мене напали прямо перед першим же засіданням", - написав він.

За словами активіста, у такий спосіб Верховний Суд підтримав позицію прокурора, який заявив, що "перенесення розгляду справи Стерненка до Києва не гарантує, що замахи на нього припиняться". Стерненко заявив, що суд пішов до нарадчої кімнати, не давши йому "сказати важливу репліку".

Крім того, Стерненко повідомив, що прокурором у його справі виступив той самий державний обвинувач, що й у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, що у травні 2018-го Стерненко вчинив спротив двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. У результаті один з нападників отримав смертельне поранення та помер. Це був третій напад на Стерненка.

Через два роки активісту оголосили підозру в умисному вбивстві. За версією слідства, Стерненко, захищаючись під час нападу, поранив ножем двох людей, а потім наздогнав одного - Івана Кузнєцова - та завдав йому смертельного поранення. Тіло загиблого було знайдене майже за 100 м від місця першої сутички. Сам Стерненко в інтерв'ю LB.ua говорив, що вихопив ніж у одного з тих, хто на нього напав, і почав відмахуватися наосліп. Після цього нападники почали тікати, а через 30-40 хвилин один з них упав - у нього була рана на животі.

15 червня Стерненку призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. 6 серпня Шевченківський райсуд міста Києва змінив запобіжний захід на нічний домашній арешт. Термін запобіжного заходу минув у зв’язку із завершення терміну досудового розслідування.

13 серпня Сергій Стерненко повідомив, що справу направили до Приморського суду Одеси. За словами Стерненка, розгляд справи в Одесі небезпечний через імовірність нападів на нього.

1 вересня судді у справі Стерненка задовольнили клопотання адвокатів про свій відвід.