Колишньому керівникові аеропорту "Бориспіль" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому керівнику державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ та САП викрили корупційну схему на ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"". Екскерівнику підприємства та начальнику служби орендних відносин повідомили про підозру, оскільки вони, протягом 5 років, неправомірно передавали приміщення в оренду за заниженою вартістю. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.364 ("Зловживання владою або службовим становищем"), - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувало слідство, службові особи міжнародного аеропорту "Бориспіль" з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю.

За двома незаконними договорами розмір завданої ДП "МА "Бориспіль" шкоди перевищує 16,5 млн грн. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою, зазначають у НАБУ.

За даними слідства, службові особи ДП "МА "Бориспіль" припинили укладання попередніх незаконних договорів в інтересах представників суб’єктів підприємницької діяльності лише після отримання у 2019 році рекомендацій Національного бюро про усунення причин та умов, що сприяють вчиненні кримінального правопорушення.

Розслідування вказаних фактів здійснюється із червня 2019 року. НАБУ і САП продовжують розслідування інших епізодів.

Як відомо, у вказаний період 2014-2019 років аеропорт "Бориспіль" мав кількох керівників. З 2017 року керівником ДП є Павло Рябікін.