Бойовик з так званої "народної міліції ЛНР" з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ.

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області довели в суді вину громадянина України, який на виконання завдання кураторів з ФСБ РФ намагався вчинити диверсію на території ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ".

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Сєвєродонецький міський суд Луганської області визнав його винним у готуванні до вчинення диверсії, незакінченому замаху на державну зраду, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України) та за сукупністю злочинів призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - сказано в повідомленні.

Прокурорами під час судового розгляду доведено, громадянин України проходив військову службу у лавах так званої "народної міліції ЛНР" та з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ.

Виконуючи поставлене спецслужбою завдання щодо вчинення диверсії на території Луганської області, він перетнув лінію розмежування та прибув до м. Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22.

Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів з аміаком на території ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ", яке віднесено до об'єктів 1 ступеня хімічної небезпеки. Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими третього управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наразі вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження.

Нагадаємо, у квітні співробітники Донецького прикордонного загону спільно з іншими правоохоронцями знайшли засоби військового ураження. У межах Волноваського району неподалік залізничного полотна виявили ящик з трьома РПГ 22, одним снарядом до СПГ ПГ-9, одним РГД, однією Ф1, понад 220 патронами 5,45 мм і двома димовими шашками. Усе це зловмисники могли використати для здійснення диверсій на мирній території України.