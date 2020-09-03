Суд заарештував затонулий танкер Delfi

Господарський суд Одеської області наклав арешт на танкер Delfi, чим частково задовольнив позов ДП "Адміністрація морських портів України".

Відповідну ухвалу опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Керуючись ст. ст.136, 137, 140, 141, 234 Господарського процесуального кодексу, суд постановив задовольнити частково заяву ДП "АМПУ" в особі Адміністрації Одеського морського порту від 31 серпня 2020 року про забезпечення позову - накласти арешт на майно компанії - судновласника MISTER DRAKE PC з правом його переміщення чи віддалення ДП "АМПУ" або іншими особами за дорученням останнього", - йдеться в ухвалі.

Боржником визнано компанію Mister Drake PC, зареєстровану в Великій Британії, а її представником є житель Миколаївської області Юрій Голіков. Ухвала набрала законної сили 1 вересня й може бути пред'явлена до примусового виконання у строки, визначені ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження".

Розгляд справи за позовом АМПУ до власника танкера Delfi стосовно стягнення збитків у сумі 2 млн 355 тис. 698 грн призначено на 23 вересня.

Нагадаємо, що в листопаді 2019 року танкер Delfi зірвався з якоря і сів на мілину біля пляжу "Дельфін", перевернувшись на бік. Спеціальна комісія назвала причинами аварії іноземного танкера "Делфі" порушення з боку судновласника і капітана судна, а також Державної прикордонної служби.

У червні 2020 року поруч з судном виявили сліди нафтопродуктів. У воді зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у 16,4 разу. Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення води нафтопродуктами.

На початку липня президент Володимир Зеленський під час візиту в Одесу ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Він сказав, що роботи з ліквідації аварії треба було розпочинати ще в листопаді 2019 року, але судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер.

Він попередив: якщо до 20 липня танкер не піднімуть, справою займуться правоохоронці.

25 липня нова спроба підняти танкер Delfi провалилася. Один з металевих тросів, якими судно намагалися посунути з місця, відірвався майже відразу після початку операції. Керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що подальші роботи буде виконувати Адміністрація морських портів України.

26 серпня танкер Delfi вдалося поставити на кіль. Роботи проводить компанія "Краншип" без залучення державних коштів.