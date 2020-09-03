Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях

відмову в госпіталізації пацієнтам із важкими симптомами ковіду через відсутність у них тесту ПЛР, що підтверджує діагноз, а також відмову в госпіталізації пацієнтам у тяжкому стані, не пов’язаному з респіраторними інфекціями, але від яких вимагають довести, що вони не мають коронавірусу.

також у деяких регіонах – екстрену виписку з лікарень пацієнтів, хворих НЕ на ковід, оскільки цілі відділення та корпуси перетворюють на “ковідні лікарні другої хвилі”;

Кількість госпіталізованих з ковідом зросла за серпень майже вдвічі . І, вочевидь, буде зростати далі, оскільки ніяких ефективних заходів протидії розповсюдженню інфекції не передбачається. Україна так само мало тестує, відповідно, пізно виявляє випадки і не встигає локалізовувати спалахи. Гроші з коронавірусного фонду пішли не на розведення кисню в лікарнях, а на потреби МВС і дороги . Адаптивний карантин не працює – достатньо поглянути на цифри, щоб це зрозуміти: росте кількість виявлених випадків серед протестованих, росте кількість госпіталізацій, різко стрибнула кількість смертей. Майже щодня – новий рекорд. Підстав для оптимізму – нуль.

Поклавши навесні країну в локдаун, уряд пояснив нам: “Це – щоб не було колапсу в лікарнях”. Минуло пів року – і от колапс уже близько. Принаймні для деяких регіонів країни.

Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Київ: “Одних пацієнтів викинули на вулицю, щоб покласти інших”

Журналістка Вікторія Поліненко мала провести в кардіологічному відділенні 8-ї лікарні Києва ще принаймні тиждень, коли ввечері в п’ятницю, 28 серпня, її раптово виписали додому. Лікарі та медсестри повідомили всіх пацієнтів, що вони мають протягом години залишити лікарню, оскільки внизу вже чекають швидкі з хворими на ковід. Одразу кілька відділень лікарні перепрофілювали під лікування коронавірусної хвороби.

Фактично одних пацієнтів викинули на вулицю, щоб покласти інших, – говорить Поліненко. – Настільки ганебну ситуацію я бачила вперше. Тільки в нашому відділенні було близько 80 осіб, в тому числі у тяжкому стані. З відділення поверхом вище вивозили інсультників, які взагалі не рухаються. Так само травматологію – я бачила, як людей на розтяжках намагалися впихнути у звичайні машини й таксі.

Оформити документи лікарі не встигали, тож пацієнтів виписали без будь-яких документів про їх перебування в лікарні. “Це не виглядало як виписка, це виглядало як евакуація, – говорить Поліненко. – Я завтра поїду зустрічатися з лікарем і отримувати свою виписку. Добре, що в мене є така можливість і стан здоров’я дозволяє. Уявіть собі, як післяопераційним хворим”.

Персонал відділення, каже Вікторія, був шокований не менше за пацієнтів.

Вони були так само заскочені, як і ми. Лікарі відділення будуть працювати з ковідними пацієнтами, хоча ніхто з них не є інфекціоністами. У них немає вибору. Зі зборів персоналу вибігали дуже емоційні медсестри, які кричали, що вони будуть звільнятися. Ця лікарня зовсім не пристосована до інфекційних потреб – довгі коридори, палати по 6 людей.

Киянку Людмилу (ім’я змінене), навпаки, госпіталізували до 8-ї лікарні з ковідом. Вона бачила, як відбувалася евакуація пацієнтів з перепрофільованих відділень.

Ми чекали у швидких чотири години, поки вивозили людей з терапевтичного відділення, в тому числі інсультників на каталках і під крапельницями, їх вантажили в інші швидкі. Як нам пояснили, ця лікарня тільки в п’ятницю отримала телефонограму, що вони стають опорною по ковіду. От вони і проводили термінову евакуацію.

Людмила каже, в палаті разом з нею лежить ще четверо пацієнтів, за їх станом спостерігають терапевти, співробітники цього відділення. “Усі екіпіровані засобами захисту. Але інфекціоністів тут немає. І немає кисню. Я так розумію, що якщо потрібен буде кисень, то відразу в реанімацію”, – ділиться Людмила.

Фото: EPA/UPG

Заступник головного лікаря 8-ї лікарні Києва Богдан Легінь у коментарі LB.ua говорить, що протягом години в п’ятницю були виписані не всі пацієнти, а лише ті, хто може долікуватися амбулаторно, а також ті, кого вдалося швидко перевести в інші лікарні. Частина тяжких нековідних пацієнтів із різних відділень, за словами Богдана Легеня, досі перебуває в лікарні й отримує допомогу.

“У лікарнях першої хвилі вже практично всі місця зайняті. Тому розпорядженням міністра охорони здоров’я наша лікарня була включена до переліку закладів другої хвилі, які приймають хворих на ковід та пацієнтів з підозрою на ковід. Це ситуація державного рівня і питання державної безпеки. Захворюваність зростає, а лікарні і лікарі – заручники цієї ситуації. Не ми приймаємо рішення, ми просто їх виконуємо”, – говорить заступник головного лікаря.

Щодо відсутності інфекціоністів у відділення пояснює так: в бригаді має бути один анестезіолог, один інфекціоніст або терапевт та ще один лікар будь-якої спеціалізації.

За словами Богдана Легеня, рішення міністра було прийнято в четвер, 27-го, а в п’ятницю після 16-ї години швидкі почали привозити пацієнтів з ковідом у лікарню. Тоді почалася евакуація інших пацієнтів.

Проте в Департаменті охорони здоров’я міста Києва LB.ua запевняють, що лікарню попередили про надходження ковідних пацієнтів за кілька днів, тож керівництво мало більше часу звільнити відділення і не мусило виганяти всіх за годину.

Найближчим часом восьма лікарня має підписати договір з НСЗУ на пакет надання допомоги при ковіді (це досить поширена проблема – лікарні працюють з хворими на ковід, але ще не підписали договір, бо не виконали всіх необхідних умов).

Середня завантаженість ковідних лікарень по Києву станом на 3 вересня – близько 55%. Це вже з урахуванням усіх місць в усіх ковідних закладах другої хвилі: це лікарні №3, 5, 6, 8, 10 і 17. Як повідомили в департаменті, також обговорюється можливість пізніше залучити сьому і вісімнадцяту лікарні. Повністю зайняті ковідом четверта і тепер восьма лікарні, а також Олександрівська – крім корпусу, де надається кардіохірургічна та цереброваскулярна допомога.

Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Як можна зрозуміти з цього довгого переліку, ситуація з ковідними ліжками в Києві далеко не найгірша. І навіть при збереженні високих темпів поширення вірусу (9388 активних хворих у Києві сьогодні проти 5425 активних хворих 3 серпня), киянам вистачатиме місць в лікарнях ще якийсь час. Є регіони, яким пощастило значно менше.

Одеса: брак кисню

Одна з найскладніших ситуацій наразі склалася в Одеській області, де завантаженість лікарень доходить до 90%. Причому завантажені й інфекційні відділення в районних лікарнях – там надають допомогу пацієнтам із симптомами коронавірусу без підтвердження ПЛР-тестом.

“Навіть якщо місця заповнені не всі, то вичерпано ресурсні можливості. Наприклад, у нашому інфекційному відділенні є лише чотири кисневі концентратори, і останні три тижні вони постійно зайняті, – говорить лікар-анестезіолог Іван Черненко з Роздільнянської центральної районної лікарні, Одеська область. – Якщо з’являється п’ята людина, якій потрібен кисень, то нам просто немає звідки його взяти”.

Лікар каже, що таких ситуацій, коли доводилося обирати, кому дати кисень, поки що не було – пацієнти на концентраторах устигали або виписатися, або померти. За серпень у його лікарні, яка не є ковідною, від пневмонії померло троє людей. “Не мають люди помирати від пневмонії в серпні! Це абсолютно не сезон для пневмонії”.

Він наголошує, що взагалі-то жоден протокол не передбачає застосування концентратора при вірусних пневмоніях, але кисневих точок в інфекційному відділенні районної лікарні немає.

Це стосується всіх районних лікарень країни, адже вони побудовані за одним принципом. Я чув, що колись у радянські часи розводка в інфекційних корпусах була, але за роки незалежності зникла. Кисень у нас є лише в головному корпусі, 15-16 точок.

Лікар розповідає, що торік були виділені гроші на розводку кисню, але зробили лише половину від запланованих робіт. Також у 2019 році, за його словами, лікарня подавала заявки на два апарати ШВЛ, оскільки ті, які є, дуже застаріли. “Це була комічна ситуація. Один апарат купили, а про другий депутати нам сказали, що ми брешемо, пиляємо гроші і він нам не потрібен. І буквально за кілька місяців почалася пандемія”, – каже Черненко.

Фото: dumskaya.net

Він додає, що, за всіма протоколами, має перевести пацієнта з пневмонією, якому потрібен кисень, до реанімації. Але накази МОЗу, говорить Іван, забороняють це робити у випадку з хворими, які мають підозру на ковід: “Якщо в мене в реанімації лежить хворий з інсультом і хворий з інфарктом, а я додам до них хворого на ковід, то цим уб’ю ще плюс двох людей. Але якщо на мене родичі подадуть до суду за те, що я цього не зробив, то вони виграють. А лікар програє в будь-якому випадку”.

Наразі його лікарня в процесі підписання договору з НСЗУ на лікування ковіду. Коли договір буде, з’являться додаткові гроші, а також значно більше пацієнтів, оскільки сюди будуть везти вже підтверджені випадки.

Той алгоритм, який діє зараз, призводить до того, що інфікуються співробітники всіх лікарень, – говорить Черненко. – Тому що всюди лежать хворі з пневмоніями, всюди “брудна зона”. Будь-яку підозру на ковід треба відразу везти в спецстаціонар, а в нас навпаки: поки ковід не підтверджено, везуть у всі інші лікарні.

Одеська волонтерка, голова БФ “Корпорація монстрів” Катерина Ножевнікова каже, що з районів до опорної обласної надходять пацієнти з настільки низькою сатурацією (вмістом кисню у крові), що врятувати їх уже фактично неможливо.

В обласній опорній (лікарні Водників) з киснем також непросто.

Кисень є лише в хірургії, операційних і в реанімації. На старті було лише 15-20 точок виводу кисню. Розводки в палати немає взагалі. Кисневих концентраторів станом на початок серпня було 18, їх закупив наш фонд. І ще 6 апаратів ШВЛ від наших донорів. При цьому 60-70% пацієнтів потребують кисню. Тобто ми стикнулися з величезною проблемою. І коли почали бунтувати і кричати про неї на кожному кроці, департамент купив ще 10 концентраторів на цю лікарню, разом уже 28. Що загалом проблеми не вирішило, цього все одно мало. Дійшло до того, що лікарі завищують показники сатурації, щоб не давати пацієнтам кисень. І вже був випадок у нас у лікарні, коли пацієнти за кисневий концентратор побилися.

Фото: Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Також є проблема з кількістю місць:

У нашій лікарні (опорній обласній – LB.ua) було заявлено 150 місць, а по факту працювало лише одне відділення, розраховане на 60 місць, – каже Ножевнікова. – Зараз там 80 пацієнтів, доставляли ліжка. Є другий корпус, куди можна було б класти пацієнтів, яким не потрібен кисень. Але для цього має бути сформована додаткова бригада, яка працюватиме в цьому корпусі і на яку підпише пакет НСЗУ. У якийсь момент ця бригада вже була сформована і НСЗУ підписала, але лікарі з першого корпусу захворіли і випали, їх замінили людьми з нової бригади. І знову ми опинилися в ситуації, що покласти людей в лікарню можна, але працювати з ними нема кому, – пояснює Ножевнікова.

Вона також розповідає, що в дитячій опорній по ковіду із 75 місць зайнято вже 40.

Найбільша проблема зараз – що ургентні пацієнти не можуть нормально отримати медичну допомогу, – говорить Катерина Ножевнікова. – Це катастрофа як для пацієнтів з ковідом, так і для пацієнтів без нього.

Катерина розповідає свіжу історію: дитину з діареєю і температурою шість годин возили по місту, а лікарні відмовлялися її приймати, бо діарея – це також один із симптомів ковіду. Тесту ПЛР у дитини не було. “У результаті швидка повернула дитину додому і там лікар швидкої сам надавав їй допомогу. А ввечері її вже поклали в стаціонар під крапельниці”, – розповідає вона.

Ситуація з ковідом обвалила всю систему. Мені постійно пишуть люди, які не можуть додзвонитися до лікарів, не можуть додзвонитися до мобільних бригад. Тому що в мобільних бригадах також хворіють медики і вони також випадають в найкращому випадку на два тижні. Це ми не говоримо про довготермінові наслідки хвороби – про неврологію, про фібрози легень. Деякі люди відчувають слабкість ще півтора місяця після хвороби. Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"

Розповідає ще одну історію: пацієнтка лежить у лікарні з позитивним тестом на ковід, а її чоловік має запалення легенів, підтверджене КТ, але готового тесту ПЛР не має. Почувається дуже погано, намагається потрапити в лікарню. Без тесту його в опорну лікарню не прийняли, відправили в районну. А районна відмовилася приймати із симптомами ковіду. У результаті влаштувати його в лікарню допомагали волонтери.

Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Львів: лікарні переповнені

У Львові не можна, як у Києві, просто викликати швидку і потрапити в лікарню.

Лікарні переповнені. Усіх, кого можна, тримають удома, – каже львівська волонтерка Наталя Липська, керівниця БФ «Крила надії». – Якщо немає задишки або ще якихось тяжких симптомів, то потрапити в лікарню важко. Я раджу всім зараз мати вдома пульсоксиметр – пристрій, який вимірює сатурацію, рівень кисню в крові. І якщо бачите, що рівень менший за 95, негайно телефонуйте у швидку.

Правда, каже Наталя, це також не гарантує госпіталізацію: “Але принаймні це підстава для звернення. А пульсоксиметр – ваша страховка, щоб не проґавити важкий випадок”.

Лікарні забиті, нам постійно дзвонять і питають: а може, ви приймете пацієнта? Буває таке, що сімейні лікарі до ночі обдзвонюють лікарні та лікарів, щоб десь покласти хворого. Це якщо сімейний хороший. Навіть швидкі іноді відмовляються брати, тому що лікарні переповнені, – каже співробітник пульмонологічного відділення львівської лікарні №5.

У це відділення надходять хворі, в яких ПЛР-тест не підтвердив коронавірусу або які потребують долікування, маючи вже негативний ПЛР (а раніше лежали в опорній лікарні з позитивним).

Відділення на майже 60 ліжок забите. У наших пацієнтів ПЛР на коронавірус негативний, але симптоматика класична для ковіду. Постійно у відділенні 30-40 пацієнтів із пневмоніями, це, звісно, абсолютно не характерно для серпня-вересня. І це ми ще не беремо важких, тому що в нас немає потужного кисню. Є оксигенатори (вони ж концентратори) і є 5 точок доступу до прямого кисню. Але якщо одночасно дихають 4-5 пацієнтів, то вони видихають весь кисень з балонів за 10 хвилин. А заправляють балони зранку, – пояснює співробітник відділення, ім’я та посаду він попросив не називати.

За його словами, в лікарні катастрофічно бракує медсестер, бо раніше поскорочували ставки, бо мало хто хоче працювати в лікарні в коронавірусну добу і з урахуванням карантину дуже важко їхати до Львова на зміну з області.

Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Також бракує засобів захисту – маску видають одну на добу: “Після зміни йду в аптеку і купую собі 10 штук”. Крім того, у відділенні закінчився запас ліків, тепер безкоштовні препарати отримують лише ургентні пацієнти. Решта купують самі.

Цим також обурюється волонтерка Наталя Липська. “Буває навіть таке, що людина потрапляє в реанімацію і їй кажуть: якщо хоче лікуватися, потрібні гроші на ліки. Пацієнти змушені купувати ліки, щоб вижити”.

З чим Львову пощастило, то це з киснем, бо в нас є кисневий завод, – каже Липська. – Якщо не буде вистачати стаціонарних кисневих точок, то ми маємо запас кисневих балонів, до яких приєднуються пластикові трубки. Поки що нам не дзвонили, щоб ми везли балони, значить, армагедону ще немає. Але насправді Львів передусім зайнявся розведенням кисню в лікарнях, ще у квітні. Тому ми навіть не купували багато концентраторів.

До речі, Київ і Львівська область мають схожу кількість активних хворих (зараз це 9388 у Києві та 10053 на Львівщині), але при цьому дуже помітна різниця в кількості померлих від ковіду. Так, за весь час спалаху в Києві померло 222 людини, за останній місяць – 87. А у Львівській області за весь час спалаху померло 423 людини, за останній місяць - 156. Тобто майже вдвічі більше. Це може свідчити як про якість надання медичної допомоги, так і про особливості ведення статистики.

Коронавірусна ситуація дуже різниться залежно від регіону. Будь-які коронавірусні зведення по всій країні – це середня температура по палаті, яка не дає абсолютно ніякої інформації про реальність.

Якщо у Львові закінчилися препарати в лікарнях, то в Києві та Одесі проблем з ліками поки що немає. Десь маршрути пацієнтів прокладені з урахуванням здорового глузду, а десь – суцільний коронавірусний спалах. Десь більше бракує кадрів, десь – кисню, десь – місць у лікарнях. А в Почаєві Тернопільської області медсестра ковідної лікарні щасливим голосом відповіла мені: “У нас уже все добре, слава Богу!”

Фото: facebook/Юрій Рильчук

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Насамкінець історія від анестезіолога Івана Черненка про те, чи справді деякі лікарі імітують коронавірус, щоб отримати за це гроші.