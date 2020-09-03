За добу в Києві виявили 280 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Києві виявили 280 нових випадків коронавірусу. Усього у столиці вже 14158 підтверджених випадків захворювання. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили у 280 людей. 26 з них - діти. Четверо хворих померли. Усього коронавірус забрав життя 222 киян", - сказав він.

Кличко уточнив, що за добу захворіли 142 жінки віком від 18 до 87 років та 7 дівчаток від 8 місяців до 17 років, а також 112 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв та 9 хлопчиків від 2 років до 12. Захворіли, зокрема, і 14 медиків. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 73. У Солом‘янському - 35. Та в Деснянському районі - 34 випадки.

До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Решта – на самоізоляції.

Одужали за минулу добу 103 людини. Усього коронавірус подолали 4553 мешканці Києва.

"Загроза не примарна. І запобігти їй можна, тільки дотримуючись необхідних правил безпеки. Не нехтуйте ними!" - наголосив Кличко.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксовано 2430 нових випадків COVID-19. Загалом станом на ранок 3 вересня в Україні - 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали.