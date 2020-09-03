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В Апеляційному суді Києва виявили коронавірус

Суд продовжує працювати в штатному режимі. В приміщеннях діє масковий режим, працівникам та відвідувачам вимірюють температуру.

В Апеляційному суді Києва виявили коронавірус
Фото: Макс Требухов

У одного з працівників Київського апеляційного суду виявлено коронавірус COVID-19.

Про це повідомили у прес-службі суду.

"Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у одного з працівників Київського апеляційного суду підтверджено діагноз COVID-19. Наразі у приміщенні суду здійснюється посилена дезинфекція та вживаються всі можливі протиепідемічні заходи", - повідомили в суді.

Разом з тим, Київський апеляційний суд продовжує працювати в штатному режимі. В приміщеннях діє масковий режим, працівникам та відвідувачам вимірюють температуру.

У суді закликали учасників судових процесів утриматися від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду.

"Просимо поставитись з розумінням до тимчасових профілактичних заходів та пропонуємо Вам скористатись можливістю подати свої заяви чи інші звернення до суду через поштову скриньку, розміщену у холі суду, за допомогою поштового зв’язку, електронної пошти, факсу тощо. Отримати інформацію про рух справи можна за телефонами, що розміщенні на офіційному вебсайті суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про те, що народний депутат фракції "Батьківщина" Іван Крулько захворів на коронавірус.

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