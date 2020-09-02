В Україні новий рекорд - 2 495 нових випадків коронавірусу

За добу 51 хворий з COVID-19 помер, 1 015 вдалося побороти хворобу.

В Україні встановлено новий рекорд добового приросту захворюваності на коронавірусну недугу. За минулу добу, 1 вересня, лабораторно підтверджено 2 495 випадків COVID-19. 51 хворий з коронавірусом помер, 1 015 вдалося побороти хворобу.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Від початку пандемії в Україні виявлено 125 798 випадків коронавірусної інфекції, з них 2 656 летальних.

Станом на ранок 2 вересня 64 325 осіб хворіють, 58 817 одужали.

Найвищий добовий приріст зафіксовано в Києві (332 випадки), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (203) і Тернопільській (201) областях.

Найбільше летальних випадків, пов’язаних із COVID-19, - у Львівській області. Протягом минулої доби там померли 10 хворих із коронавірусом. У Харківській області зафіксовано 6 смертей від ускладнень COVID-19, по 5 - у Києві та Київській області, четверо пацієнтів з ковідом померли на Тернопільщині.

Статистика в областях:

Вінницька область — 4109 випадків;

Волинська область — 5589 випадків;

Дніпропетровська область — 2454 випадки;

Донецька область — 1505 випадків;

Житомирська область — 3442 випадки;

Закарпатська область — 7697 випадків;

Запорізька область — 1657 випадків;

Івано-Франківська область — 9522 випадки;

Кіровоградська область — 826 випадків;

м. Київ — 13 878 випадків;

Київська область — 5842 випадки;

Львівська область — 14 907 випадків;

Луганська область — 346 випадків;

Миколаївська область — 1320 випадків;

Одеська область — 7697 випадків;

Полтавська область — 832 випадки;

Рівненська область — 9396 випадків;

Сумська область — 1571 випадок;

Тернопільська область — 6395 випадків;

Харківська область — 9640 випадків;

Херсонська область — 424 випадки;

Хмельницька область — 2630 випадків;

Чернівецька область — 10 487 випадків;

Черкаська область — 1642 випадки;

Чернігівська область — 1990 випадків.

Попередній антирекорд кількості нових хворих на коронавірус в Україні зафіксували в суботу, 29 серпня. Тоді за добу зареєстрували 2481 випадок COVID-19, 41 людина померла.