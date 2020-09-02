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В Україні новий рекорд - 2 495 нових випадків коронавірусу

За добу 51 хворий з COVID-19 помер, 1 015 вдалося побороти хворобу.

В Україні встановлено новий рекорд добового приросту захворюваності на коронавірусну недугу. За минулу добу, 1 вересня, лабораторно підтверджено 2 495 випадків COVID-19. 51 хворий з коронавірусом помер, 1 015 вдалося побороти хворобу.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Від початку пандемії в Україні виявлено 125 798 випадків коронавірусної інфекції, з них 2 656 летальних.

Станом на ранок 2 вересня 64 325 осіб хворіють, 58 817 одужали.

Найвищий добовий приріст зафіксовано в Києві (332 випадки), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (203) і Тернопільській (201) областях.

Найбільше летальних випадків, пов’язаних із COVID-19, - у Львівській області. Протягом минулої доби там померли 10 хворих із коронавірусом. У Харківській області зафіксовано 6 смертей від ускладнень COVID-19, по 5 - у Києві та Київській області, четверо пацієнтів з ковідом померли на Тернопільщині.

Статистика в областях:

  • Вінницька область — 4109 випадків;
  • Волинська область — 5589 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2454 випадки;
  • Донецька область — 1505 випадків;
  • Житомирська область — 3442 випадки;
  • Закарпатська область — 7697 випадків;
  • Запорізька область — 1657 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9522 випадки;
  • Кіровоградська область — 826 випадків;
  • м. Київ — 13 878 випадків;
  • Київська область — 5842 випадки;
  • Львівська область — 14 907 випадків;
  • Луганська область — 346 випадків;
  • Миколаївська область — 1320 випадків;
  • Одеська область — 7697 випадків;
  • Полтавська область — 832 випадки;
  • Рівненська область — 9396 випадків;
  • Сумська область — 1571 випадок;
  • Тернопільська область — 6395 випадків;
  • Харківська область — 9640 випадків;
  • Херсонська область — 424 випадки;
  • Хмельницька область — 2630 випадків;
  • Чернівецька область — 10 487 випадків;
  • Черкаська область — 1642 випадки;
  • Чернігівська область — 1990 випадків.

Попередній антирекорд кількості нових хворих на коронавірус в Україні зафіксували в суботу, 29 серпня. Тоді за добу зареєстрували 2481 випадок COVID-19, 41 людина померла.

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