Уряд прогнозує до 3 тис. хворих на COVІD-19 щодня до кінця вересня

Результатом такого збільшення хворих буде завантаженість лікарняних ліжок по країні на 80%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що в Україні до кінця вересня щодня фіксуватимуть до 3 тисяч хворих на коронавірус.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "1+1".

"Сьогодні у нас від 2000 до 2500 хворих щодня, за прогнозами, до кінця вересня - початку жовтня ця цифра зросте до 3000 хворих щодня", - сказав Шмигаль.

За його словами, результатом такого збільшення хворих буде завантаженість лікарняних ліжок по країні на 80%.

Шмигаль наголосив, що рішення про послаблення карантинних заходів можна буде приймати тоді, коли епідемія піде на спад.

Нагадаємо, станом на ранок 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

Вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні наступного року.