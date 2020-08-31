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Степанов пояснив, як навчатимуться діти у містах в "червоній" зоні

Школи, що знаходяться в "червоній" зоні, залишатимуться закритими після 1 вересня.

Степанов пояснив, як навчатимуться діти у містах в "червоній" зоні
Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020
Фото: EPA/UPG

У школах, що знаходяться в "червоній" зоні COVID-19, навчання почнеться тільки після виходу відповідної адміністративно-територіальної одиниці з "червоної" зони.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Таким чином школи, що знаходяться в “червоній” зоні, залишатимуться закритими після 1 вересня. Наразі такий рівень епідемічної небезпеки присвоєний 21 адміністративно-територіальної одиниці.

"У тих регіонах, де у нас "червоний" рівень небезпеки - а це 21 адміністративно-територіальні одиниця - там навчання в школах проводитися не буде до того часу, поки є "червоний" рівень небезпеки", - сказав Степанов.

Нагадаємо, що раніше Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ухвалила рішення про нове епідемічне зонування в Україні з 31 серпня. До червоної зони потрапили 21 адміністративно-територіальні одиниця - 10 міст і 11 районів.

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