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У Києві коронавірусом заразилися ще 277 людей, 17 з них - діти

У столиці вже 13370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася  на 277 осіб, серед них 17 дітей. Шість хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 208 киян.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

 

"Захворіли, зокрема, і 9 медиків. До лікарень столиці потрапили 32 пацієнти", - написав він у телеграм-каналі.

Одужали минулої доби 20 людей. Усього коронавірус подолали 4339 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання впродовж 30 серпня виявили в Деснянському (63), Дарницькому (38), Оболонському і Солом’янському районах (по 33 випадки).

Станом на ранок 31 серпня у столиці вже 13370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, найвищий добовий приріст у Києві з початку епідемії було зафіксовано 22 серпня. Тоді за добу виявили 307 нових випадків коронавірусу.

Рекордну добову кількість летальних випадків від COVID-19 у столиці зафіксували 27 серпня. Тоді померли 9 осіб.

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