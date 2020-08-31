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Кабмін змінив тимчасового очільника Нацслужби здоров’я

Замість Оксани Мовчан НСЗУ керуватиме Андрій Віленський.

Кабмін змінив тимчасового очільника Нацслужби здоров’я
Андрій Віленський
Фото: facebook/НСЗУ

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Національної служби здоров'я Андрія Віленського замість Оксани Мовчан.

Рішення ухвалене на позачерговому засіданні уряду 31 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"Кабмін прийняв рішення про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабміну від 4 грудня 2019 року №1209 ("Про тимчасове покладення виконання обов'язків Голови Національної служби здоров'я України на Мовчан О.С.") Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків Голови Національної служби здоров'я України на Віленського А.Б. (Директор департаменту договірної роботи зазначеної Служби)", - написав Василь Мокан у фейсбуці.

Нагадаємо, Оксана Мовчан керувала Нацслужбою здоров’я з кінця 2019-го після звільнення з посади попереднього керівника НСЗУ Олега Петренка.

Після відставки Петренка провели конкурс, але Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили призначити за позаконкурсною процедурою. Ця людина повинна буде керувати службою здоров'я тимчасово. Після карантину впродовж двох місяців оголосять і проведуть повноцінний конкурс на голову НСЗУ.

Основним претендентом на посаду голови Національної служби здоров'я вважався колишній народний депутат Костянтин Яринич.

19 серпня уряд ухвалив рішення про звільнення заступниці голови Національної служби здоров'я Наталії Рябцевої. Рябцева була єдиною заступницею т.в.о. голови НСЗУ Оксани Мовчан. 

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