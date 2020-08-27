НСЗУ уклала понад 500 контрактів з приватними лікарнями та лікарями-ФОП

Це майже третина від загальної кількості закладів первинної медичної допомоги, які законтрактовані НСЗУ.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) у межах медреформи уклала угоди з 548 приватними лікарнями та лікарями-ФОП, що надають первинну медичну допомогу.

Ще 64 контракти підписано з приватними закладами спеціалізованої меддопомоги, повідомили на сторінці НСЗУ у Facebook.

“На первинному рівні медичної допомоги приватні заклади та лікарі-ФОП складають близько третини від загальної кількості закладів, законтрактованих НСЗУ. І їх кількість постійно зростає. На початку 2019 року їх було лише 204, на кінець 2019 – 416, а на сьогодні їх вже 548. Тобто за півтора року кількість приватних закладів, що уклали договір з НСЗУ, зросла понад в 2,5 разу”, - йдеться в повідомленні.

Нині близько 770 тис. українців підписали декларації з лікарями, які є фізичними особами-підприємцями, та лікарями приватних закладів “первинки”. Загальна кількість таких лікарів - 1320, з яких 195 працюють у селах і смт. З початку року за надання послуг пацієнтам НСЗУ сплатила приватним лікарям і лікарням 250 млн гривень.

“Щоб отримати допомогу безоплатно або пройти обстеження у приватному закладі, який уклав договір з НСЗУ на надання послуг, пацієнту потрібно отримати направлення свого лікаря, з яким укладено декларацію, або лікуючого лікаря, і звернутись до обраного медичного закладу. Незалежно від того, який лікар виписав йому це направлення - який працює в комунальному закладі, приватному чи має власну практику. Так само пацієнт з направленням від лікаря-ФОП чи лікаря з приватної клініки може звернутись для отримання послуг чи проведення обстеження до комунального закладу охорони здоров’я”, - пояснили в НСЗУ.

Нагадаємо, що у 2018 році було запроваджено перший етап медичної реформи - українці отримали змогу самостійно обирати сімейного лікаря (серед тих лікарень, що уклали договір з НСЗУ) та підписувати з ними декларації. Кошти за отримані послуги лікарям і лікарням почала виплачувати Нацслужба здоров’я - новостворений орган-страховик, яка укладає договори з установами охорони здоров'я і закуповує в них послуги медичного обслуговування населення.

З 1 квітня в Україні стартував другий етап реформи системи охорони здоров'я. Він полягає в тому, що практично всі комунальні медустанови (районні, міські, обласні лікарні) країни будуть отримувати кошти за прямим договором з Національною службою здоров'я.

Новий етап медреформи дав можливість українцям обирати лікаря не лише первинної, а й вторинної, а також високоспеціалізованої допомоги. Лікарні тепер отримуватимуть гроші не за кількість місць, а за кількість наданих послуг, і не за субвенціями бюджету - виплати здійснює НСЗУ.

4 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що медреформа потребує поліпшення. Наступного дня реформу розкритикував міністр охорони здоров'я Максим Степанов, заявивши, що її потрібно поліпшити.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький пояснив, що справа в тарифах на медпослуги, які закладені в програмі медичних гарантій. Він заявив, що через низький тариф звільнять 50 000 лікарів, а лікарні почнуть закриватися.

Детальніше про те, які зміни у сфері охорони здоров'я очікуються на другому етапі медреформи, читайте в інтерв'ю LB.ua з ексглавою МОЗ Уляною Супрун "Я не бачу відважних людей зараз ані в уряді, ані в оточенні президента".