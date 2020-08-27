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​До червоної зони з 31 серпня потрапили 10 міст і 11 районів

Нові епідемічні рівні почнуть діяти з 31 серпня і триватимуть 14 днів.

​До червоної зони з 31 серпня потрапили 10 міст і 11 районів
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ухвалила рішення про нове епідемічне зонування в Україні з 31 серпня.

Позачергове засідання комісії відбулося сьогодні, 27 серпня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"З 00:00 31 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - повідомив Немчінов у своєму Telegram.

Згідно з його повідомленням, до червоної зони належатимуть:

  • міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
  • міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
  • міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;
  • місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

До помаранчевої зони:

  • міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
  • місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;
  • міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;
  • міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
  • місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський
  • та Тарутинський райони Одеської області;
  • місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський
  • райони Тернопільської області;
  • місто Харків та Богодухівський район Харківської області;
  • Волочиський район Хмельницької області;
  • місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
  • Бобровицький район Чернігівської області.

до жовтої зони:

  • міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;
  • місто Володимиро-Волинсткий, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
  • міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
  • міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
  • міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
  • міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
  • місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  • Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
  • Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;
  • місто Київ.

Нові епідемічні рівні діятимуть 14 днів, додав Немчінов.

Нагадаємо, новий поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня. Зелена зона передбачає перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

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