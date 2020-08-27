Держагентство туризму просить Кабмін переглянути заборону на в'їзд для іноземців

Державне агентство розвитку туризму просить Кабінет міністрів переглянути рамки заборони на в'їзд для іноземців до кінця вересня.

Про це повідомила пресслужба Держтуризму.

"ДАРТ просить уряд переглянути рамки заборони на в’їзд для іноземців до кінця вересня. Цілковита заборона для іноземців на в’їзд може негативно вплинути на туристичну галузь, яка вже постраждала від наслідків пандемії COVID-19 та лише зараз почала відновлюватись. Такий крок також знівелює позитивні зміни та системну роботу державних структур щодо лібералізації та зняття обмежень для відвідування України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Агентства надходять численні звернення від представників туристичної спільноти, які наголошують, що вказаний сценарій є вкрай неприйнятним для всього туристичного ринку.

ДАРТ пропонує пом’якшити обмежувальні заходи таким чином:

- заборонити в’їзд до України лише для тих іноземців, які є громадянами держав із значним поширенням COVID-19, тобто з "червоної" зони.

- дозволити в’їзд в Україну іноземцям, які є громадянами держав, в яких кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів менша за кількість таких випадків в Україні, у разі якщо вони відвідають Україну з туристичною метою, що підтверджується електронним бронюванням готелю та/або електронним ваучером від туристичного оператора, за наявності негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19, який проведено протягом 48 годин до перетину державного кордону.

- дозволити перетин українського кордону членам так званих «змішаних» родин, в яких є громадяни України та інших держав.

Нагадаємо, 26 серпня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що Україна закриває в'їзд для іноземців до кінця вересня через коронавірус.

Перед цим стало відомо, що Кабмін розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців, але йшлося тільки про країни "червоної зони". Водночас президент Володимир Зеленський просив, щоб для громадян сусідньої Білорусі передбачили пом’якшені умови в’їзду в Україну через кризу з виборами.

Україна з 00:00 16 березня закрила кордон для іноземців та осіб без громадянства (за винятком декотрих категорій громадян). Заборону на в'їзд для іноземців скасували 12 червня.

14 червня в уряді повідомили, що Міністерство охорони здоров'я оприлюднить список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесуть до червоної або зеленої зони.

1 серпня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн "червоної зони" через несприятливу ситуацію з коронавірусом. У списку опинилися, зокрема, Грузія, Іспанія, ОАЕ, Литва, Казахстан, Угорщина, Австралія. У переліку також залишились США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Словаччина, Польща, Росія, Португалія, Франція, Албанія, Болгарія, Румунія. Загалом у списку 127 країн.