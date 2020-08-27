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Єврокомісар із питань торгівлі подав у відставку через карантинний скандал

Політик взяв участь в обіді товариства шанувальників гольфу, де були присутні понад 80 осіб.

Єврокомісар із питань торгівлі Філ Хоган подав у відставку через карантинний скандал. Відповідну заяву ірландського політика задовольнила напередодні увечері президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

Таке рішення Хоган був вимушений ухвалити у зв'язку із скандалом навколо нього через недотриманням карантинних вимог в умовах епідемії коронавірусу.

Перебуваючи у себе на батьківщині, в Ірландії, 19 серпня політик взяв участь в обіді товариства шанувальників гольфу. На заході були присутні понад 80 осіб, що вважається порушенням визначених у країні карантинних обмежень. Уряд країни у рамках заходів боротьби з епідемією обмежив до шести кількість осіб, які можуть збиратися публічно.

Влада Ірландії звинуватила єврокомісара у порушенні карантинних правил.

Сам Хоган зазначив, що глибоко розчарований таким вчинком.

Далі, за процедурою, Ірландія має запропонувати за своєю квотою іншу кандидатуру для призначення до складу Єврокомісії.

Нагадаємо, на початку червня після пишного весілля під час карантину звільнили начальника генштабу Вірменії.

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