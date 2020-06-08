Начальника генштаба Армении уволили после пышной свадьбы в карантин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник сменил начальников Генерального штаба, полиции и директора Совета национальной безопасности.Решения де-юре вступят в силу после их подписания президентом республики.

Об этом он сообщил в фейсбуке, пишет издание "Новости-Армения".

Причины отставки силовиков Пашинян не указал, но один из уволенных накануне оказался в центре громкого скандала.

Газета "Грапарак" опубликовала материал о том, что сын начальника генштаба Артака Давтяна сыграл пышную свадьбу, несмотря на действующий в стране режим чрезвычайного положения. Для многочисленных гостей - по данным издания, более 100 человек - был устроен банкет в особняке Давтяна.

Комендант Армении Тигран Авинян запретил многолюдные собрания, и, как утверждает Factor.am, получив информацию о свадьбе, он лично приехал в сопровождении полицейских явился в особняк главы генштаба. По данным издания, поручение прервать торжество поступило Авиняну от премьер-министра Пашиняна.

Однако другое издание Aysor.am, ссылаясь на пресс-секретаря коменданта, заявило, что информация о посещении Авиняном особняка начальника генштаба не соответствует действительности.

Один из министров правительства Армении Сурен Папикян заявил, что Пашинян вскоре пояснит свое решение о перестановках в силовых органах.

"Премьер-министр принял подобное решение и скоро будут новые назначения. Отставки бывают разные: на данном этапе их работа на этих должностях, по мнению премьера, нецелесообразна. Причины различны. Премьеру в ближайшее время будет что сказать, и он сообщит о подробностях", - сказал Папикян.

Сам генерал-майор Артак Давтя не стал отрицать, что организовал свадьбу сына в условиях коронавируса.

"Перед законом все равны, и если я совершил какое-либо нарушение, я понесу вытекающую из этого ответственность. Конечно, на мой взгляд, нарушений не было, но пусть это выясняют соответствующие органы. Просто хочу напомнить, что у всех есть право на личную жизнь. Призываю некоторых людей, СМИ не вступать в личное пространство моей семьи и не пытаться вовлекать меня в политические игры", - сказал он изданию "Арменпресс".

Напомним, что по состоянию на утро 8 июня в Армении подтвердили 13 325 случаев коронавируса.