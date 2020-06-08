Власти Миннеаполиса собрались распустить полицию

Как именно будет выглядеть Миннеаполис без полиции, пока неизвестно.

Девять из 13 членов городского совета Миннеаполиса заявили, что поддерживают роспуск полицейского департамента. Именно в этом городе после задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть привела к массовым акциям протеста не только в США, но и в других странах мира.

Члены городского совета объявили о своих намерениях на митинге в Паудерхорн-парке в воскресенье, пишет NPR.

В ближайшее время они планируют остановить бюджетное финансирование и прнять другие необходимые решения, чтобы "демонтировать" полицейский департамент, сказали член совета Андреа Дженкинс и его президент Лиза Бендер.

Как именно будет выглядеть Миннеаполис без полиции, пока неизвестно. Предполагается, что полицию заменят некой общественной моделью поддержания безопасности

Мэр города Джейкоб Фрей выступает против роспуска полицейского департамента, за что его освистали днем ранее. Но поддержки девяти человек в городском совете достаточно, чтобы в случае необходимости преодолеть вето мэра.