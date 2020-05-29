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В Миннеаполисе сожгли отделение полиции после гибели задержанного афроамериканца

Разграблены и разрушены сотни объектов предпринимательской деятельности. 

Фото: twitter.com/JBrown3802

В США в городе Миннеаполис в ночь на 29 мая усилились народные протесты и массовые беспорядки, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Протестующие разгромили и сожгли крупный торговый центр и местный участок полиции. 

Как сообщает CBSN Minnesota, в ночь на 29 мая, около 10 вечера, демонстранты захватили 3-й участок полиции. Был слышен взрыв, после чего разгорелся пожар. Национальная гвардия сообщила, что мобилизировала в Миннеаполисе около 500 своих бойцов, чтобы защитить жизнь, сохранить собственность и право на мирные демонстрации.

Полицейское управление сообщило, что около 170 объектов предпринимательской деятельности были повреждены и разграблены в четверг, зафиксировали около десяти пожаров.

В четверг, на следующий день после начала массовых беспорядков, один из городских кварталов был почти разгромлен, пишет "Голос Америки".

Протесты и вспышки вандализма охватили несколько кварталов района Лонгфелло, еще несколько актов насилия произошли в других районах Миннеаполиса. 

В торговом центре, расположенном через дорогу от полицейского участка, сотрудники которого задержали Флойда, разбили все окна. Также поврежден супермаркет Target - на стене появилось граффити с надписью "Почему мы?". Сожжен ресторан Wendy's, который тоже расположен через дорогу.

Мэр города попросил губернатора ввести силы Национальной гвардии, чтобы сдержать беспорядки. Власти перекрыли движение системы скоростных трамваев и планируют запретить автобусные перевозки.

"Мы сожгли наш собственный район. Это – место, в котором мы живем, где мы делаем покупки, и они его разрушили. То, что сделал этот полицейский – неправильно, но сейчас мне страшно", - сообщила в интервью AP местная жительница Деона Браун.

В то же время другой местный житель не считает, что массовые беспорядки нанесли вред. Он заявил, что владельцы разрушенных магазинов "зарабатывают на нас деньги". 

Сообщается, что во время беспорядков в Миннеаполисе был найден мертвым мужчина. По данным властей, он, вероятно, был владельцем ссудного учреждения. Полиция также сообщила о 30 умышленных поджогах, которые привели к 16 пожарам. Несколько пожарных машин забросали камнями.

Задержание Флойда
Фото: media1.s-nbcnews.com
Задержание Флойда

Напомним, что 46-летний Флойд погиб при задержании. Полиция арестовала его рядом с продуктовым магазином после сообщения о том, что он расплатился фальшивой банкнотой. Полицейский придавил ему шею коленом, после чего Флойд задохнулся. 

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