Фото: twitter.com/JBrown3802

В США в городе Миннеаполис в ночь на 29 мая усилились народные протесты и массовые беспорядки, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Протестующие разгромили и сожгли крупный торговый центр и местный участок полиции.

Как сообщает CBSN Minnesota, в ночь на 29 мая, около 10 вечера, демонстранты захватили 3-й участок полиции. Был слышен взрыв, после чего разгорелся пожар. Национальная гвардия сообщила, что мобилизировала в Миннеаполисе около 500 своих бойцов, чтобы защитить жизнь, сохранить собственность и право на мирные демонстрации.

Полицейское управление сообщило, что около 170 объектов предпринимательской деятельности были повреждены и разграблены в четверг, зафиксировали около десяти пожаров.

This is not a movie. This is America. Please pray for Minneapolis and St. Paul. #Minneapolisprotests pic.twitter.com/pge9NfiGqe — Joseph Brown (@JBrown3802) May 29, 2020

BREAKING: Minnesota Governor Walz declares state of emergency and deploys National Guard amid looting in Minneapolis and St. Paul pic.twitter.com/asrMVzxDO1 — BNO News (@BNONews) May 28, 2020

В четверг, на следующий день после начала массовых беспорядков, один из городских кварталов был почти разгромлен, пишет "Голос Америки".

Протесты и вспышки вандализма охватили несколько кварталов района Лонгфелло, еще несколько актов насилия произошли в других районах Миннеаполиса.

В торговом центре, расположенном через дорогу от полицейского участка, сотрудники которого задержали Флойда, разбили все окна. Также поврежден супермаркет Target - на стене появилось граффити с надписью "Почему мы?". Сожжен ресторан Wendy's, который тоже расположен через дорогу.

Мэр города попросил губернатора ввести силы Национальной гвардии, чтобы сдержать беспорядки. Власти перекрыли движение системы скоростных трамваев и планируют запретить автобусные перевозки.

"Мы сожгли наш собственный район. Это – место, в котором мы живем, где мы делаем покупки, и они его разрушили. То, что сделал этот полицейский – неправильно, но сейчас мне страшно", - сообщила в интервью AP местная жительница Деона Браун.

В то же время другой местный житель не считает, что массовые беспорядки нанесли вред. Он заявил, что владельцы разрушенных магазинов "зарабатывают на нас деньги".

Сообщается, что во время беспорядков в Миннеаполисе был найден мертвым мужчина. По данным властей, он, вероятно, был владельцем ссудного учреждения. Полиция также сообщила о 30 умышленных поджогах, которые привели к 16 пожарам. Несколько пожарных машин забросали камнями.

Protesters have burnt the Minneapolis police station. It's not a joke. #Minneapolisprotests pic.twitter.com/FBZYB81QtI — Gõlden (@thinkGolden_) May 29, 2020

Фото: media1.s-nbcnews.com Задержание Флойда

Напомним, что 46-летний Флойд погиб при задержании. Полиция арестовала его рядом с продуктовым магазином после сообщения о том, что он расплатился фальшивой банкнотой. Полицейский придавил ему шею коленом, после чего Флойд задохнулся.