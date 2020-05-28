Boeing возобновляет производство самолетов модели 737 MAX

Компания Boeing возобновила производство пассажирского самолета модели "737 MAX" на заводе в Рентоне, штат Вашингтон.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что самолёты будут выпускать более низкими темпами, чем планировалось, чтобы повысить безопасность и качество продукции. В дальнейшем производство будут наращивать.

В апреле компания заявила, что, как ожидается, возобновит поставки 737 MAX в третьем квартале после получения разрешений регулирующих органов. Ранее сообщалось, что разрешение на возобновление полетов "Боинга 737 MAX" ожидается не раньше августа.

Напомним, в декабре прошлого года Boeing объявила, что приостанавливает производство лайнеров 737 MАХ после двух авиакатастроф.

Мораторий на полёты самолетов этой модели был введён практически во всех странах мира, включая США, в марте, после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. По предварительным данным расследования, причиной крушения "Боинг-737 MAX" в Эфиопии и самолёта той же модели в Индонезии в октябре прошлого года стали ошибки в программном обеспечении.