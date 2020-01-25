Новый Boeing 777X впервые поднялся в воздух

В субботу, 25 января, с заводского аэродрома компании Boeing в американском городе Эверетт впервые поднялся в воздух первый летный экземпляр самолета Boeing семейства 777X.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.



Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020

Первый полет должен был пройти еще 23 января, но его дважды переносили из-за плохой погоды.

777X - самое новое семейство широкофюзеляжных самолетов Boeing. Самолеты 777Х спроектированы на базе самолетов Boeing 777. Впервые о запуске программы 777X было объявлено в ноябре 2013 года в рамках авиасалона в Дубае.

Фото: twitter.com/BoeingAirplanes

Фото: twitter.com/BoeingAirplanes

Фото: twitter.com/BoeingAirplanes

Это самый длинный из серии дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов компании. Модель 777-8X будет вмешать до 375 пассажиров, а модель 777-9X - до 425. Эти самолеты заказали уже несколько ведущих мировых авиакомпаний.

При этом ожидается, что он будет самым экономичным в сравнении с другими гражданскими самолетами

777-8X является прямым конкурентом Airbus A350-1000, а 777-9X - единственным в своем классе.

Начало коммерческой эксплуатации самолетов Boeing 777X намечено на 2021 год.

Напомним, что в конце 2019 года Boeing объявил о приостановке выпуска лайнеров 737 Max после двух авиакатастроф с многочисленными жертвами.