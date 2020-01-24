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Два года исполнилось международному сервису Credit-10

Два года исполнилось международному сервису Credit-10

В декабре 2019 года отметил двухлетие существования международный информационно-аналитический сервис Credit-10. Компания была создана в 2017 году в Латвии.

На данный момент она действует в 14 странах, в том числе в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Румынии, Казахстане. С 2018 года сервис помогает взять кредит онлайн в Украине

В течение 2019 года развитие Credit-10 продолжилось — в частности, его услуги стали доступны в Нидерландах, Испании, Мексике и ЮАР. Вместе с тем на 15% увеличился и штат компании.

Общая клиентская база «Кредит-10» за год возросла на 273%, причем число пользователей непосредственно украинского отделения увеличилось на 310%.

Справка о компании

Credit-10 не выдает займы непосредственно и не является официальным посредником при их оформлении — он предлагает пользователям обзоры финансовых компаний. Основные разделы на сайте позволяют:

Кроме того, в каждом разделе можно использовать поиск или систему фильтров. Они помогают рассортировать кредитные продукты по ставке, лимиту и возможному сроку договора.

Размещенные на сайте обзоры включают:

  • описание условий кредитования, в том числе отмечается допустимость досрочного погашения долга или отсрочки платежа;

  • требования МФО или банка к клиентам, включая необходимый пакет документов;

  • инструкцию по подаче заявки в ту или иную организацию;

  • сведения об акционных предложениях компании, ее бонусах и льготах. 

Основное внимание Credit-10 уделяет быстрым онлайн займам, но помимо этого, на сайте можно найти информацию также о долгосрочных банковских кредитах, в том числе потребительских и ипотечных, услугах рассрочки и займах под залог ценных вещей.

Команда сервиса внимательно отслеживает все изменения на финансовом рынке и своевременно дополняет информацию на сайте, а также обращает внимание клиентов на новые разновидности кредитных продуктов.

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