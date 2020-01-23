Назначен новый гендиректор "Укртрансгаза"

С марта 2019 он был врио президента компании.

В "Укртрансгазе" коллегиальный исполнительный орган (правление общества) заменили на единоличный орган управления. Новым генеральным директором компании назначен Сергей Алексеенко.

Пресс-служба "Укртрансгаза" информирует, что НАК "Нафтогаз Украины" как единоличный акционер АО "Укртрансгаз" принял решение об утверждении нового устава общества, который предусматривает структурные изменения в компании.

"Полномочия членов правления "Укртрансгаза" прекращены, при этом генеральным директором компании назначен Сергей Алексеенко, который с марта 2019 временно исполнял обязанности президента общества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения являются частью процесса трансформации группы Нафтогаз, что должно "повысить эффективность, усилить персональную ответственность и прозрачность в принятии решений".

Алексеенко был назначен в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года. Зона его ответственности включала в себя инвестиционную деятельность, управление финансами, бухгалтерский учет и аудит.

В марте 2019 Алексеенко стал временно исполняющим обязанности президента "Укратрансгаза".

Ранее он работал в должности советника председателя правления и уполномоченного по перспективным проектам в НАК "Нафтогаз Украины". До прихода в НАК занимал ряд руководящих позиций в компаниях, занимающихся инвестиционной и банковской деятельностью.

Также Алексеенко является членом Наблюдательного совета АО КБ "ПриватБанк" (по совместительству).