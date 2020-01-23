Низкие проценты по евробондам позволят государству экономить по 2 млн грн каждый день, - Гончарук

Благодаря рекордно низким ставкам по евробондам правительство сможет более эффективно распоряжаться госбюджетом и экономить по 2 млн гривен каждый день. Об этом на своей странице в Facebook рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В наследство нашему правительству досталась куча долгов по сумасшедшим процентами. Для понимания, обслуживание госдолга - это самая большая статья расходов из госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентными ставками. Простыми словами, мы замещаем долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства", - написал премьер.

Он также отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составляли примерно 6,75% в год. Сейчас же, по словам руководителя правительства, государство берет в долг 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

"Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для государственного бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития. Это ярко демонстрирует доверие инвесторов к государственной политике, которую проводит правительство под эгидой президента Владимира Зеленского", - отметил глава Кабмина.

Он также подчеркнул, что доверие к Украине является основой дальнейшего развития инвестиционного потенциала государства, ведет к созданию новых рабочих мест.

"Доверие к государству - основа инвестиционного потенциала страны. А инвестиции - это рабочие места для украинцев. Чем больше доверие, тем ниже процентная ставка. Украина на правильном пути!" - подытожил премьер Гончарук.