Советник премьера Голик: ОГА не использовали 10% средств Дорожного фонда

В 2019 году областные администрации не использовали 1,476 млрд гривен из Дорожного фонда, а это 10% от его годового объема.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

"Таким образом, эти средства до дорог не дошли. Напомню, что 35% Дорожного фонда идут именно на ОГА на ремонт и содержание дорог, находящихся у них на балансе - это дороги областные и сельские - и до 20% может быть ими использовано на ремонт дорог внутри населенных пунктов. В 2019-м году эта сумма была 14,6 млрд грн. В 2020-м году эта сумма будет 22 млрд грн", - сообщил он.

Согласно опубликованным данным, лучшие области по показателю "Максимальное использование Дорожного фонда без уточнения того, как именно он был использован" - Сумская, Хмельницкая и Харьковская. Худшие области по этому же показателю: Черновицкая - не использовано 39% или 90 млн грн Дорожного фонда, Кировоградская - не использовано 34,55% или 164 млн грн Дорожного фонда, Житомирская - не использовано 24,4% или 189 млн грн Дорожного фонда.

Лидеры по использованию капитального ремонта в 2019-м году: г. Киев - 100%, Днепропетровская ОГА - 84%, а также Ивано-Франковская ОГА - 83,6%. Лидеры по использованию различных видов текущих ремонтов: Сумская ОГА - 100%, Тернопольская ОГА - 100%, и Винницкая ОГА - 99,75%.

Советник премьера также отметил показатели статистики, которые свидетельствуют о скорости траты денег Дорожного Фонда областными администрациями в декабре.

"15% всего Дорожного фонда или 2,3 млрд грн потрачено ОГА в декабре. Много вы видели дорожных работ в декабре? Остатки Дорожного фонда были у ОГА и по состоянию на 30.11, но они не использовались. Откуда такие траты в декабре? Согласно закрытых актов выполненных работ. Почему они не были закрыты раньше, если деньги были? Что это за работы, акты по которым закрывались в декабре? Обслуживание дорог в виде уборки снега? Могло бы так быть, но не было у нас обильных снегопадов в декабре", - подчеркнул Голик.

Советник премьер-министра отметил, что в Кабинете Министров и "Укравтодоре" есть понимание как помочь ОГА работать с Дорожным фондом так, чтобы все работы происходили качественно и вовремя, и этот процесс уже начат.

Напомним, ранее Юрий Голик заявил, что "Укравтодор" будет строить каждую дорогу в течение одного года.