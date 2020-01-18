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Чиновника харьковской мэрии заподозрили в растрате 2 млн гривен

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. 

Национальная полиция подозревает заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета в растрате 2 миллионов гривен. Об этом говорится на сайте облуправления полиции.

По версии следствия, ущерб был нанесен в период с 2017 по 2019 год в ходе выполнения частной компанией капитального ремонта на проспекте Льва Ландау из-за списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене, значительно ниже рыночной.

Следователи открыли производство по статье 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества).

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. 

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